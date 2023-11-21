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Выставка, посвященная Герою Советского Союза Ивану Панфилову, открылась в Алматы
Фото: Минобороны РК
Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выставка "История семьи - история страны", посвященная Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Васильевичу Панфилову и членам его семьи, открылась в филиале Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, сообщает Министерство обороны РК.
В церемонии открытия приняли участие заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, командование Алматинского регионального гарнизона, курсанты военных вузов и воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз".
Мероприятие началось с возложения цветов к Вечному огню у мемориала Славы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. На торжественном митинге выступили ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и Вооруженных сил.
Организатором экспозиции выступила внучка генерала Панфилова, дочь известного композитора, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Бакытжана Байкадамова. На выставке "История семьи - история страны" представлены уникальные фотографии, архивные документы и личные вещи, относящиеся к членам семей Панфиловых, Каралдиных, Байкадамовых. Экспонаты охватывают период царской России, революции, гражданской, первой и второй мировых войн, а также период политических репрессий", - говорится в сообщении ведомства.
Поводом для организации выставки послужили сразу несколько юбилеев: 130-летие со дня рождения Героя Советского Союза, командира 316-й стрелковой дивизии генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, 120-летие его супруги Марии Ивановны Панфиловой и 100-летие дочери Валентины Ивановны Панфиловой.
Большая часть жизни семьи Панфиловых-Байкадамовых тесно связана с городом Алматы. Именно здесь формировалась 316-я стрелковая дивизия, которая, защищая Москву, совершила бессмертный подвиг. Здесь писал свои произведения Бакытжан Байкадамов. А в наши дни живет и вносит неоценимый вклад в развитие военно-патриотического воспитания подрастающего поколения директор филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК Алуа Байкадамова", - сообщается в пресс-релизе.
В рамках мероприятия артисты филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК исполнили произведения, положенные на музыку Бакытжана Байкадамова.