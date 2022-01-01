В Усть-Каменогорске ликвидировали крупный пожар на причале

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 31 ДЕКАБРЯ - В областном центре на причале загорелся теплоход. На место происшествия прибыли сотрудники службы пожаротушения ДЧС ВКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.
При проведении разведки пожарные установили, что горят два пришвартованных теплохода и дебаркадер (используется в качестве кафе), сообщает Noks.kz.
На месте пожара работал оперативный штаб. Всего задействовано 60 человек личного состава и 11 единиц техники. Огонь полностью ликвидирован на площади 270 квадратных метров в 20.13.
Причина пожара устанавливается.