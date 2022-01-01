В Усть-Каменогорске ликвидировали крупный пожар на причале

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 31 ДЕКАБРЯ - В областном центре спасателям поступило сообщение, что на причале загорелся теплоход, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На место происшествия прибыли сотрудники службы пожаротушения ДЧС ВКО, сообщает YK-news.kz

При проведении разведки пожарными установлено, что горят два пришвартованных теплохода и дебаркадер, который используется в качестве кафе. Предварительная площадь пожара составила 50-60 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается. На месте пожара работает оперативный штаб. Задействовано 60 человек личного состава и 11 единиц техники. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.



