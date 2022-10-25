Жители Риддера остались без тепла из-за остановки котлов ТЭЦ

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Риддер. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство ТЭЦ не проконтролировало качество мазута, он оказался смешенным с водой, и в результате произошла временная остановка котлов теплостанции.
Экстренно под моим руководством создан оперативный штаб", - сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в своем Instagram-аккаунте,.
Аким региона также сообщил, что для возобновления работы из хранилищ ТОО "Казцинк" в Риддер, сразу на ТЭЦ, направлено 60 тонн мазута. Дополнительно УК ТЭЦ на спецмашинах отправляет в город 70 тонн мазута. И через четыре часа топливо будет на теплоисточнике. 25 октября в 01.00 в город прибудет еще 6 цистерн с мазутом. Этого объема топлива хватит на 100 дней беспрерывной работы теплостанции.
Прокуратура области начала расследование по факту халатности руководства ТЭЦ.
Прошу горожан не волноваться и сохранять спокойствие, ситуация находится на моем личном контроле. В ближайшее время будет разработан и представлен горожанам алгоритм запуска котлов ТЭЦ", - написал аким региона.