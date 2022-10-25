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Жители Риддера остались без тепла из-за остановки котлов ТЭЦ

24.10.2022, 12:53 15386
Жители Риддера остались без тепла из-за остановки котлов ТЭЦ
Фото: Yaroslav Litun / Getty Images
Риддер. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство ТЭЦ не проконтролировало качество мазута, он оказался смешенным с водой, и в результате произошла временная остановка котлов теплостанции.
 

Экстренно под моим руководством создан оперативный штаб", - сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в своем Instagram-аккаунте,.

 
Аким региона также сообщил, что для возобновления работы из хранилищ ТОО "Казцинк" в Риддер, сразу на ТЭЦ, направлено 60 тонн мазута. Дополнительно УК ТЭЦ на спецмашинах отправляет в город 70 тонн мазута. И через четыре часа топливо будет на теплоисточнике. 25 октября в 01.00 в город прибудет еще 6 цистерн с мазутом. Этого объема топлива хватит на 100 дней беспрерывной работы теплостанции.
 
Прокуратура области начала расследование по факту халатности руководства ТЭЦ.
 

Прошу горожан не волноваться и сохранять спокойствие, ситуация находится на моем личном контроле. В ближайшее время будет разработан и представлен горожанам алгоритм запуска котлов ТЭЦ", - написал аким региона.

 

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На трассе в Акмолинской области перевернулся автовоз

24.10.2022, 15:17 12776
На трассе в Акмолинской области перевернулся автовоз
Фото: пресс-служба МВД РК
Кокшетау. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел 21 октября на автодороге Екатеринбург - Алматы, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Водитель Мercedes Аctros, перевозивший 6 автомашин, не справился с управлением и допустил опрокидывание авто, после чего попытался скрыться с места происшествия. На момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения легкой степени.
 
В результате опрокидывания никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Материальный ущерб устанавливается.
 
В отношении 33-летнего водителя составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также он привлечен к ответственности по статье 611 КоАП РК за оставление места ДТП. Материалы направлены в суд.
 

В Павлодарской области потушили крупный степной пожар

23.10.2022, 14:25 28241
В Павлодарской области потушили крупный степной пожар
Фото: ДЧС Павлодарской области
Павлодар. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарным Павлодарской области на вторые сутки удалось справиться с пожаром в степи Майского района.
 
По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, пламя разгорелось в пойме вблизи села Жанатлек Басколького сельского округа утром 22 октября. Огонь охватил свежескошенное сено - примерно 70 тонн, сухую траву и камыш, сообщает региональное издание Pavlonews.kz.
 
В связи с неблагоприятными погодными условиями тушение затруднилось. На месте работали 23 сотрудника ДЧС, один сотрудник пожарного поста села Басколь, 50 человек из добровольного пожарного формирования, шесть лесников из Коктобинского лесничества.
 
 
Сообщается, что в Баскольском сельском округе пожар потушили во всех очагах.
 

Для участников тушения пожара везут горячее питание. Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям проводят разведку территории", - добавили в ведомстве.

 
Специалисты проверяют территорию. По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет.
 

В Алматы учащиеся двух колледжей устроили массовую драку

23.10.2022, 12:36 29866
Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На пересечении улиц Байтурсынова и Жамбыла между учащимися двух колледжей Алматы разгорелся конфликт, перешедший в массовую драку, сообщает Polisia.kz.
 

В ходе разбирательства установлено, что конфликт произошел между учащимися двух колледжей. Его причина будет установлена. Жертв и пострадавших нет", - проинформировал начальник управления полиции Алмалинского района Алматы Есен Искаков.

 
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293, часть 2, УК РК (Хулиганство).
 

Действиям каждого участника потасовки будет дана правовая оценка с принятием мер в соответствии с законодательством РК", - отметил Есен Искаков.

 

Пятеро погибли в ДТП в Атырауской области

23.10.2022, 11:57 30926
Пятеро погибли в ДТП в Атырауской области
Фото: Polisia.kz
Атырау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылкогинском районе Атырауской области 22 октября произошло столкновение автомобилей Toyota Ipsum и Lada Granta, в результате которого погибли пять человек.
 
Как сообщает информационный ресурс МВД РК, ДТП произошло около 15.00 на автодороге Сагиз - Миялы.
 
Также отмечается, что на месте происшествия погибли 3 пассажира автомобиля Toyota Ipsum и 2 пассажира автомобиля Lada Granta. 3 человека с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу
 
По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование.
 

Подросток ранил ножом жителя Актобе

23.10.2022, 11:36 31811
Подросток ранил ножом жителя Актобе
Фото: Depositphotos
Актобе. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе 17-летний подросток нанес два ножевых ранения в шею 19-летнему парню, сообщили в областном департаменте полиции.
 

22 октября примерно в 17.30 17-летний подросток, находясь на втором этаже ТРЦ "Keruen City", нанес два удара в шею ножом 19-летнему парню", - проинформировал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

 
Сообщается, что пострадавший госпитализирован.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 24-99, часть 1, УК РК. В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
 

В одном из санаториев Бурабая произошел пожар

23.10.2022, 10:57 32561
Кокшетау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области на территории санатория "Алмаз" пожарным удалось ликвидировать возгорание котельной с переходом на соседнее деревянное здание.
 

В течение двух часов пожарным удалось локализовать и потушить пожар полностью. Благодаря оперативным действиям огнеборцев огонь не перекинулся на другие корпусы", - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

 
Отмечается, что сгоревшее здание эксплуатировалось только летом и было полностью деревянным. Общая площадь пожара составила 294 квадратных метра вместе с котельной. Пожар локализован в 17.05 и ликвидирован в 18.00.
 
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На тушение возгорания выезжали 33 сотрудника ДЧС и 11 единиц техники.
 

В Павлодарской области проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений в одном из детских садов

22.10.2022, 16:29 44541
В Павлодарской области проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений в одном из детских садов
Фото: telegram/POLISIA.KZ
Павлодар. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 21 октября в полицию города Аксу поступило коллективное заявление от законных представителей несовершеннолетних о принятии мер к воспитателю детского сада № 12, которая наносит телесные повреждения детям. Полицией региона начата проверка по данному факту, сообщает Polisia.kz.
 

По данному обращению полицией начата проверка, в ходе которой изъяты видеозаписи. При просмотре установлено, что работник детского сада наносила побои несовершеннолетним. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении 44-летнего воспитателя начато досудебное расследование по статье 110 УК РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

 
Также результаты проверки будут направлены в областное управление образования для принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении руководителя данного дошкольного учреждения.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области санитарка специнтерната за истязание детей отделалась ограничением свободы.
 

При взрыве на военном складе Минобороны Узбекистана пострадали 16 человек

22.10.2022, 14:00 39741
При взрыве на военном складе Минобороны Узбекистана пострадали 16 человек
Фото: telegram/mudofaavazirligi
Ташкент. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Узбекистана проинформировали о состоянии пострадавших в результате взрыва на складе Министерства обороны в населенном пункте Малик Сырдарьинской области.
 

Министерство здравоохранения информирует о состоянии пострадавших в результате данного происшествия. Установлено, что в 05:01 в районное отделение скорой помощи поступило сообщение о взрыве в селе Малик. После этого 12 из 16 пострадавших пациентов были доставлены в медицинское объединение Сырдарьинского района", - информирует ведомство.

 
Всем пострадавшим была оказана немедленная первая помощь. В частности, 5 граждан были доставлены в отделение неотложной помощи Сырдарьинского районного медицинского объединения, а 7 пациентов получили амбулаторную помощь. Также 4 пациента находятся в стационаре в Сырдарьинском филиале Республиканского научного центра скорой медицинской помощи, сообщили в Минздраве Узбекистана.

Напомним, сегодня ночью на складе Министерства обороны Узбекистана в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв. В настоящее время по факту ЧП ведется расследование.
 

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