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Прицеп с 10 тоннами растительного масла сгорел в Павлодарской области

28.05.2022, 18:03 13431
ПАВЛОДАР. 28 МАЯ - Прицеп седельного тягача с десятью тоннами растительного масла в пластиковых емкостях сгорела на трассе Павлодар - Успенка - РФ 28 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение о пожаре возле села Успенка поступило в 12.06. 
 

На открытой территории полностью выгорел тентованный прицеп седельного тягача марки KRONE ZZF18 2004 года выпуска", - сообщает пресс-служба ДЧС региона.

 
По информации ведомства, в прицепе находилось порядка 10 тонн растительного масла, разлитого в пластиковые емкости.
 
Известно, что груз направлялся транзитом из Новосибирска в Бишкек через границу Казахстана. 
 
Пожар ликвидирован в 13.50.
 
Также сообщается о возгорании сухой травы на двух участках площадью 500 квадратных метров и 4 гектара. Возгорание ликвидировано в 14.40.
 
Жертв и пострадавших нет.
 

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В Нур-Султане двое детей утонули в реке Есиль

29.05.2022, 19:51 811
В Нур-Султане двое детей утонули в реке Есиль
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - В Нур-Султане на реке Есиль в районе моста на улице Бейсекова утонули двое детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

29 мая в 12.50 на пульт "112" поступило сообщение о том, что на реке Есиль в районе моста по улице Бейсекова утонули двое детей. По прибытии подразделений оперативно-спасательного отряда произведен визуальный осмотр вещей, оставленных на пляже у входа в воду, и начаты поисковые работы. Водолазным отрядом незамедлительно произведено обследование дна реки, где из воды было извлечено тело одного несовершеннолетнего ребенка мужского пола, затем спустя несколько минут найдено тело второго мальчика", - информирует телеканал КТК со ссылкой на ДЧС столицы. 

 
Как сообщили в ДЧС, личности детей устанавливаются департаментом полиции. Также отмечается, что ранее на территории данной реки был установлен информационный стенд, а также знаки о запрете купания на данном участке.
 

В Павлодарской области еще один мужчина погиб от отравления неизвестной жидкостью

29.05.2022, 12:48 3841
В Павлодарской области еще один мужчина погиб от отравления неизвестной жидкостью
ПАВЛОДАР. 29 МАЯ - В Иртышске Павлодарской области еще один мужчина погиб от отравления неизвестной жидкостью, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Число жертв выросло до шести человек, информирует pavlodarnews.kz
 

Скончался находившийся под ИВЛ в Иртышской районной больнице пациент 1980 года рождения. Отравление неизвестной жидкостью. Больше в это медучреждение с таким диагнозом за помощью никто не обращался", - заявили в региональном департаменте здравоохранения. 

 
Также сообщается, что доставленный в городскую больницу № 3 Павлодара еще один отравившийся в Иртышске мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. 
 
Напомним, все умершие не имели внешних признаков насильственной смерти. Полицией установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась у жителя села Иртышск в одной емкости.
 

Поезд насмерть сбил мужчину в Уральске

28.05.2022, 19:27 12236
УРАЛЬСК. 28 МАЯ - Сегодня, 28 мая, на 126-м перегоне Желаево - Уральск пассажирский поезд насмерть сбил мужчину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
 
В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иную информацию в интересах следствия в ведомстве раскрывать не стали, сообщает портал "Мой город".

В Балхаше мужчине поездом отрезало обе ноги.
 

Четверо скончались от отравления неизвестным веществом в Павлодарской области

28.05.2022, 18:18 13076
Четверо скончались от отравления неизвестным веществом в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. 28 МАЯ - Четыре человека скончались от отравления неизвестным веществом в Иртышском районе, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Всего зафиксировано семь обращений с отравлением неизвестным веществом, информирует портал Pavlodarnews.kz.
 

Трое умерли на дому, четверо обратились в приемный покой Иртышской райбольницы, где один из пациентов скончался, двое в крайне тяжелом состоянии находятся на аппарате ИВЛ. Один пострадавший транспортирован в 3-ю городскую больницу Павлодара в состоянии средней степени", – говорится в сообщении областного управления здравоохранения.

 
Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.
 
Трагический инцидент расследует полиция, сообщает издание.
 

Подросток насмерть разбился на мотоцикле в Алматинской области

28.05.2022, 10:34 16456
ТАЛДЫКОРГАН. 28 МАЯ - В Алматинской области 17-летний подросток разбился насмерть, врезавшись на мотоцикле в школьный забор, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
27 мая 17-летний ученик, управлявший мотоциклом, на большой скорости врезался в школьный забор и скончался на месте. Предположительно, он не справился с управлением, информирует телеканал КТК.
 
По словам очевидцев, подросток ехал на большой скорости.
 

Мальчик наехал на бордюр и вылетел в забор. Когда я подбежала, он был на земле, трясся, везде была кровь. У него проломило череп", - рассказала свидетельница трагедии Ботагоз Кыдырова.

 
Выяснилось, что мотоцикл принадлежит отцу погибшего девятиклассника.

В Алматы в результате ДТП погиб мотоциклист.
 

Полиция возбудила уголовное дело по факту падения баннера на людей в Нур-Султане

27.05.2022, 15:49 23936
Полиция возбудила уголовное дело по факту падения баннера на людей в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Департамент полиции Нур-Султана возбудил уголовное дело по факту падения баннера на женщину и девочку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Начато досудебное расследование по статье 306 (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РК. Назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы", - сообщили в столичном ДП. 

 
В акимате района Алматы, где произошел инцидент, сообщили, что работы по изготовлению и установке баннера к 30-летию Независимости выполняла подрядная организация ТОО "Design pro". Баннер установили в 2021 году.
 

Конструкция была закреплена специальной арматурой и анкерами согласно требованиям. Тем не менее в отношении подрядной организации готовится предписание о недобросовестном выполнении своих обязательств", - сообщили в районном акимате. 

 
В ведомстве подчеркнули, что акимат выплатит пострадавшим материальную компенсацию. Сотрудники находятся на связи с родственниками пострадавшей.
 
Напомним, вчера во время ураганного ветра в Нур-Султане сорвался баннер "30 лет Независимости". Металлической конструкцией придавило женщину и девочку-подростка. 33-летняя женщина получила множественные переломы. 
 

Участников кортежа в Каскелене оштрафовали на полмиллиона тенге

27.05.2022, 15:29 24396
Участников кортежа в Каскелене оштрафовали на полмиллиона тенге
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 27 МАЯ - Участников кортежа в Каскелене, устроенного в честь последнего звонка, оштрафовали на полмиллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео скандального кортежа опубликовали в паблике almaty_kris_p очевидцы. 
 
На нем видно, что колонна автомашин передвигается по городу с нарушениями. В частности, участники кортежа громко сигналили, а многие из них ехали, наполовину высунувшись из окон. 
 
Нарушителями оказались выпускники одной из местных школ. 
 

Сотрудниками Карасайской районной полиции установлены все водители скандального автокортежа, в отношении которых составлено 39 адмпротоколов на общую сумму 520 710 тенге", - сообщили в полиции. 

 
Все автомашины помещены на штрафстоянку. 

 

Вандалы повредили несколько памятников и крестов на кладбище в ЗКО

27.05.2022, 14:06 25091
УРАЛЬСК. 27 МАЯ - В поселке Трекино Западно-Казахстанской области вандалы устроили погром на православном кладбище, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На некоторых могилах сломали деревянные кресты и закрасили лица на памятниках. Жители сняли на видео разрушения", - сообщает портал "Мой город"

Всего разрушено 14 надмогильных сооружений. Полиция ищет виновных. 
 

Бывало, дети забегали на кладбище, сельчане видели. Но то, что произошло сейчас, явно не детские шалости. Вы посмотрите, как надругались над могилами, сломали наполовину кресты, это сколько сил нужно приложить? Надеюсь, что полиция найдет их и накажет по всей строгости закона", - сказала жительница Трекино Мария.

 
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по факту вандализма ведется досудебное расследование по статье 314 УК РК "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
 

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