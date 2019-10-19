11 человек пострадали в результате столкновения автомобиля с автобусом в Караганде

Караганда. 18 октября. Kazakhstan Today - 11 человек сегодня пострадали в результате столкновения автомобиля с маршрутным автобусом в Караганде, передает Kazakhstan Today.

18 октября, около 16.15, на пресечении улиц Бухара жырау и Четская 34-летний водитель автомашины "Хонда", по предварительным данным, не уступив путь со второстепенной дороги, допустил столкновение маршрутным автобусом "Шаулин" под управлением 32-летнего водителя", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

По информации ведомства, в результате ДТП 11 человек обратились за медпомощью. В момент аварии в автобусе находились 30 пассажиров.

По данному факту назначены экспертизы, проводится расследование", - прокомментировал на месте происшествия первый заместитель начальника ДП области Курмангали Исмагулов.

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