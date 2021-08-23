В Атырау сгорел 12-квартирный жилой дом

Фото: ДЧС Атырауской области

АТЫРАУ. 22 АВГУСТА - В Атырау утром в воскресенье, 22 августа, дотла сгорел 12-квартирный жилой дом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подробности сообщили в группе по связам с общественностью ДЧС Атырауской области. Согласно их данным, звонок о пожаре поступил в 05.18. Прибывшие на место сотрудники службы пожаротушения обнаружили, что открытым огнем горел жилой дом 1972 года постройки - "стены ракушеблок, крыша односкатная из металлического профлиста по деревянной обрешетке", уточнили в ДЧС.

В результате пожара 12 квартир одноэтажного жилого дома общей площадью 1250 квадратных метров барачного типа были полностью уничтожены огнем. В 11 квартирах жили люди, одна пустовала.

С места пожара с отравлением угарным газом была госпитализирована женщина 1983 года рождения, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области совместно с местными исполнительными органами эвакуировали всех жителей. В тушении пожара было задействовано шесть единиц техники и 25 человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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