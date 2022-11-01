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ДТП в Челябинской области: госпитализированы 12 казахстанцев

31.10.2022, 16:05 9491
ДТП в Челябинской области: госпитализированы 12 казахстанцев
Челябинск. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В больницы Челябинской области госпитализированы 12 жителей Костаная, пострадавших при опрокидывании автобуса на трассе.  
 
Автобус с вахтовиками опрокинулся вблизи деревни Малый Куяш, на место оперативно выехали восемь бригад скорой помощи из сел Кунашак, Долгодеревенское и города Каслея, сообщает Интерфакс со ссылкой на и.о. главного врача ГБУЗ "Районная больница села Кунашак" Полину Муллаярову.
 

Спецавтомобили из Кунашака были на месте через 20 минут после вызова. Всего в автобусе было 24 человека, включая водителя. 12 человек были осмотрены на месте происшествия, они в госпитализации не нуждались. Еще 12 человек доставили в больницы", - рассказала Муллаярова.

 
Она уточнила, что двоих пациентов в тяжелом состоянии госпитализировали в областную клиническую больницу № 3 и в городскую клиническую больницу № 6 Челябинска, шестерых в средней степени тяжести также доставили в больницы Челябинска и Кыштыма, четверых в легкой степени тяжести госпитализировали в районную больницу села Кунашак.
 
По ее данным, все пострадавшие - жители Костаная.
 
Автобус с вахтовиками, ехавший из Казахстана в Екатеринбург, опрокинулся в условиях снегопада в Челябинской области около шести утра в понедельник.
 

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В Таразе погиб сотрудник КНБ

01.11.2022, 09:05 1801
В Таразе погиб сотрудник КНБ
Фото: Кадр с видео
Тараз. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе при странных обстоятельствах погиб сотрудник КНБ. Мужчина оказался зажат между легковой машиной и грузовым поездом.
 
По данным телеканала КТК, происшествие случилось днем около одной из городских школ.
 
По словам очевидцев, автомобиль стоял возле железнодорожных путей. 41-летний мужчина сидел на пассажирском сиденье. В какой-то момент поезд поехал и, судя по всему, задел и вывернул двери машины наружу. Сотрудник КНБ скончался на месте.
 
В полиции случай назвали несчастным и обстоятельства гибели предпочли не раскрывать.

 

Таксиста убили из-за оплаты за проезд в Караганде

30.10.2022, 16:00 32416
Таксиста убили из-за оплаты за проезд в Караганде
Фото: pixabay.com
Караганда. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в убийстве таксиста задержали полицейские в Караганде, сообщает Polisia.kz.
 
Вечером 27 октября в полицию поступило сообщение о том, что на пустыре на улице Учительская с множественными ножевыми ранениями обнаружен труп 59-летнего мужчины. На место прибыли следственно-оперативные группы ДП области и УП города.
 
Полицейские установили, что потерпевший занимался частным извозом.
 

В ходе оперативно-розыскных и специальных мероприятий сотрудниками криминальной полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 25-летний житель города. Он признался, что во время конфликта, возникшего из-за оплаты за проезд, нанес потерпевшему ножевые ранения. Затем угнал такси и оставил за переездом в районе ЖБИ. Орудие преступления - нож изъято", - говорится в сообщении.

 
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство).
 
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.
 

Казахстанка погибла во время давки в Сеуле

30.10.2022, 13:20 39801
Казахстанка погибла во время давки в Сеуле
Фото: aa_russian
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданка Казахстана погибла во время массовой давки в Сеуле, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
По информации оперативного штаба консульского отдела посольства РК в Южной Корее, девушка 1996 года рождения являлась уроженкой Актюбинской области и студенткой одного из корейских вузов.
 

Казахстанские дипломаты находятся на связи с родными погибшей, оказывают всю необходимую помощь в оформлении документов и дальнейшей отправке тела в Казахстан", - говорится в сообщении МИДа.

 
Как сообщалось ранее, в районе Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла давка во время празднования Хэллоуина. В результате происшествия погиб 151 и пострадали не менее 82 человек.
 

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Жетысуской области

30.10.2022, 11:42 48611
Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Жетысуской области
Фото: www.some.kz
Талдыкорган. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали в ночь на воскресенье землетрясение в Жетысуской области, сообщает служба сейсмических станций СОМЭ.
 
Эпицентр землетрясения располагался в 241 километре на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения 10.5. Магнитуда MPV 4.9. Глубина 25 километров.
 
Жители Жаркента и поселка Коныролена ощутили толчки силой 2-3 балла.
 

Трагедия в Сеуле: в давке на Хэллоуин погиб 151 человек

30.10.2022, 11:10 50341
Трагедия в Сеуле: в давке на Хэллоуин погиб 151 человек
Фото: © AP
Сеул. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла давка во время празднования Хэллоуина. В результате происшествия погиб 151 и пострадали не менее 82 человек.
 
Как сообщает ТАСС, давка началась в узком переулке рядом с отелем Hamilton, который выходит на более широкую улицу и отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть из-за напоры толпы.
 
Несмотря на давку, люди продолжали скапливаться в том узком переулке, так как не знали о случившемся либо игнорировали этот факт.
 
Среди погибших 19 иностранцев, в основном граждане стран Юго-Восточной Азии. Местные власти получили 270 заявок о пропавших без вести. Многие погибли от остановки сердца.
 
Юн Сок Ёль в связи с инцидентом созвал экстренное заседание, в котором приняли участие главы МВД страны и Сеула, а также другие представители оперативных и спасательных служб.
 
Южнокорейский лидер призвал оперативно установить личности всех погибших и пострадавших и информировать их родственников, пообещал оказать содействие в организации похорон и провести тщательное расследование инцидента.
 
В стране объявлен национальный траур. Он продлится до 5 ноября включительно.


 

МИД РК прокомментировал трагедию в Сеуле

30.10.2022, 10:57 51086
МИД РК прокомментировал трагедию в Сеуле
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Информация о казахстанцах, пострадавших в результате трагедии, произошедшей в Сеуле, не поступала, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

В результате трагедии, произошедшей в Сеуле, по последним данным, погиб 151 и пострадало 82 человека. На настоящее время информация о пострадавших гражданах Казахстана не поступала", - говорится в сообщении.

 
В консульском отделе посольства РК в Республике Корея создан оперативный штаб. Дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учете. Создан оперативный штаб, который находится на постоянной связи с корейскими компетентными органами.
 
Экстренные контакты оперативного штаба при консульском отделе:
 
  •  раб. тел: +82 2 379 9714, +82 2 394-9716;
  •  моб. тел.: +82 10 6682 2992, +82 10 6542 7771;
  •  эл. почта: [email protected];
  •  адрес: 53 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul, 140-809 서울시 용산구 장문로 53, 140-809.
 
Напомним, на прогулочной улице Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла давка во время празднования Хэллоуина. По оценкам полиции, в районе Итхэвона, где сосредоточено много баров, ресторанов и клубов, в субботу собралось около 100 тысяч человек. Давка началась в районе 22.20 по местному времени на узких пешеходных улицах рядом с отелем "Гамильтон", который расположен у станции метро "Итхэвон". В результате инцидента погиб 151 человек. Среди погибших числятся 97 женщин и 54 мужчины, большинство из них младше 30 лет, сообщает ТАСС.
 

В здании Минобороны Казахстана произошел пожар

29.10.2022, 15:43 56931
В здании Минобороны Казахстана произошел пожар
Фото: МО РК
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 29 октября в здании Министерства обороны Республики Казахстана произошел пожар, сообщает пресс-служба ведомства.
 

В 13.25 в одном из кабинетов здания Министерства обороны произошло возгорание офисной мебели. Предварительная причина - короткое замыкание электрической проводки", - проинформировали в министерстве.

 
Огонь ликвидирован, пострадавших нет. Проводится проверка.

 

Двухлетний ребенок утонул в яме с дождевой водой в Туркестанской области

26.10.2022, 15:01 80776
Фото: МЧС РК
Туркестан. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области двухлетний мальчик погиб, провалившись во дворе дома в яму, заполненную дождевой водой, сообщает пресс-служба МЧС.
 
Трагедия произошла сегодня утром, около 09.30, в селе Казыгурт.
 

Во дворе своего дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в яму, заполненную дождевой водой, и утонул мальчик 2020 года рождения", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

 
По данным МЧС, в результате сильного ливня, который прошел ночью в регионе, подтоплены частные жилые дома и 21 дворовая территория. В трех районах области: Казыгуртском, Байдибекском и Сарыагашском погибли 13 голов МРС.
 

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