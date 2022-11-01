ДТП в Челябинской области: госпитализированы 12 казахстанцев

Челябинск. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В больницы Челябинской области госпитализированы 12 жителей Костаная, пострадавших при опрокидывании автобуса на трассе.
Автобус с вахтовиками опрокинулся вблизи деревни Малый Куяш, на место оперативно выехали восемь бригад скорой помощи из сел Кунашак, Долгодеревенское и города Каслея, сообщает Интерфакс со ссылкой на и.о. главного врача ГБУЗ "Районная больница села Кунашак" Полину Муллаярову.
Спецавтомобили из Кунашака были на месте через 20 минут после вызова. Всего в автобусе было 24 человека, включая водителя. 12 человек были осмотрены на месте происшествия, они в госпитализации не нуждались. Еще 12 человек доставили в больницы", - рассказала Муллаярова.
Она уточнила, что двоих пациентов в тяжелом состоянии госпитализировали в областную клиническую больницу № 3 и в городскую клиническую больницу № 6 Челябинска, шестерых в средней степени тяжести также доставили в больницы Челябинска и Кыштыма, четверых в легкой степени тяжести госпитализировали в районную больницу села Кунашак.
По ее данным, все пострадавшие - жители Костаная.
Автобус с вахтовиками, ехавший из Казахстана в Екатеринбург, опрокинулся в условиях снегопада в Челябинской области около шести утра в понедельник.