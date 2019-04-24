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16 человек погибли, свыше 80 пострадали при землетрясении на Филиппинах (ВИДЕО)

23.04.2019, 18:00 8047
16 человек погибли, свыше 80 пострадали при землетрясении на Филиппинах (ВИДЕО)
Манила. 23 апреля. Kazakhstan Today - Число жертв землетрясения на острове Лусон в центральной части Филиппин, которое произошло 22 апреля, возросло до 16, передает Kazakhstan Today.
 
Об этом во вторник сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на филиппинский Национальный совет по предупреждению, уменьшению опасности и ликвидации чрезвычайных происшествий страны.
 
По данным совета, в провинциях Пампанга и Замбалес в центральной части Лусона 81 человек пострадал, еще 14 числятся пропавшими без вести в результате удара стихии.
 
22 апреля на острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 6,3. Его очаг залегал на глубине 40 километров. Подземные толчки ощущались, в том числе, в Маниле. По данным властей, землетрясение привело к повреждению многих зданий и дорог, на некоторых строениях образовались трещины. Помимо этого, была разрушена часть конструкций международного аэропорта Кларк в провинции Пампанга, сообщает ТАСС.
 
Во вторник в островном государстве произошло второе землетрясение магнитудой 6,3, его очаг залегал в 37 километрах к северо-востоку от города Катбалоган, где проживают около 68 тыс. человек. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.



 

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