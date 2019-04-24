16 человек погибли, свыше 80 пострадали при землетрясении на Филиппинах (ВИДЕО)

Манила. 23 апреля. Kazakhstan Today - Число жертв землетрясения на острове Лусон в центральной части Филиппин, которое произошло 22 апреля, возросло до 16, передает Kazakhstan Today.

Об этом во вторник сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на филиппинский Национальный совет по предупреждению, уменьшению опасности и ликвидации чрезвычайных происшествий страны.

По данным совета, в провинциях Пампанга и Замбалес в центральной части Лусона 81 человек пострадал, еще 14 числятся пропавшими без вести в результате удара стихии.

22 апреля на острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 6,3. Его очаг залегал на глубине 40 километров. Подземные толчки ощущались, в том числе, в Маниле. По данным властей, землетрясение привело к повреждению многих зданий и дорог, на некоторых строениях образовались трещины. Помимо этого, была разрушена часть конструкций международного аэропорта Кларк в провинции Пампанга, сообщает ТАСС .

Во вторник в островном государстве произошло второе землетрясение магнитудой 6,3, его очаг залегал в 37 километрах к северо-востоку от города Катбалоган, где проживают около 68 тыс. человек. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.













При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства