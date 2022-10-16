Взрыв на шахте в Турции: погибли 25 человек

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Анкара. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате взрыва в угольной шахте на севере Турции погибли по меньшей мере 25 человек, сообщает агентство - В результате взрыва в угольной шахте на севере Турции погибли по меньшей мере 25 человек, сообщает агентство AP

По его данным, взрыв произошел вчера в 18.45 на государственном руднике TTK Amasra Muessese Mudurlugu в городе Амасра в прибрежной черноморской провинции Бартин.

Спасатели, работавшие всю ночь, пытались вывести на поверхность десятки других людей, оказавшихся в ловушке. Предварительная оценка показала, что взрыв произошел из-за утечки газа", - сообщает агентство.

На момент взрыва в шахте находились 110 человек, сообщил журналистам министр внутренних дел Сулейман Сойлу, который отправился в Амасру для координации спасательной операции.

По словам министра, большинству рабочих удалось эвакуироваться после взрыва, но десятки человек оказались в ловушке. По словам Сойлу, некоторые из 49 человек, оставшихся в шахте, были подняты на поверхность.