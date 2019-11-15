Алматы. 14 ноября. Kazakhstan Today - В 41 километре от Алматы произошло землетрясение, передает Kazakhstan Today.

По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 13 ноября 2019 года, в 21.49 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 41 километре на юго-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 8,2. Магнитуда MPV - 3,9. Глубина - 15 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Как отметили в ДЧС Алматинской области, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

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