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Отец и 9-летний сын утонули во время рыбалки в Западном Казахстане

25.10.2021, 11:15 89290
Отец и 9-летний сын утонули во время рыбалки в Западном Казахстане
Фото: time56.ru
УРАЛЬСК. 25 ОКТЯБРЯ - В Западно-Казахстанской области во время рыбалки утонули мужчина и его 9-летний сын, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На реке Деркул в ауле Жамбыл утонули мужчина 1965 года рождения и его сын 2012 года рождения. 
 
По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, они перевернулись на самодельной лодке.
 

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В Павлодаре массовая драка закончилась поножовщиной

26.10.2021, 18:51 5374
ПАВЛОДАР. 26 ОКТЯБРЯ - 24 октября, около 01.30, возле многоэтажного дома по улице Павлова группа граждан нарушала тишину, а также распивала алкоголь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Один из жителей дома вместе со своим другом сделали компании замечание. Между участниками произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой двоим из участников конфликта нанесли ножевые ранения. В результате оба пострадавших с различными ранами были доставлены в больницу", - сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области

 
По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 106 УК РК.
 

В Нур-Султане должник набросился с топором на частного судебного исполнителя

26.10.2021, 17:42 6319
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - В Нур-Султане должник набросился на частного судебного исполнителя с топором, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе региональной палаты ЧСИ, с должника намерены взыскать 17 административных штрафов на общую сумму 196 545 тенге. Еще 358 728 тенге он должен возместить банку. 
 
ЧСИ предприняты всевозможные меры по исполнению исполнительных документов, наложены все необходимые аресты и ограничения в отношении должника. Он злостно уклоняется от исполнения с октября 2020 года. В целях исполнения исполнительных документов вынесено постановление об изъятии автомашины марки ВАЗ-2115. 
 

26 октября, в 08.45, судебный исполнитель приехал по месту проживания должника, где был обнаружен припаркованный вдоль дороги автомобиль. При изъятии автомобиля с участием сотрудников полиции, должник вёл себя агрессивно, на требования ЧСИ передать автомашину добровольно отказался категорически, после чего зашел в дом, вышел с топором в руках и начал нападать на частного судебного исполнителя и на сотрудников полиции, что было зафиксировано на видео. В этот момент сотрудники полиции обезвредили нападавшего с применением перцового баллона и забрали в управление", - рассказывает заместитель руководителя региональной палаты ЧСИ города Нур-Султана Мадина Жанасаева. 

 
Судебный исполнитель уже обратился в полицию с заявлением. 
 
В пресс-службе также отметили, что должник также имеет задолженности еще перед четырьмя частными судисполнителями города на сумму более 100 тыс. тенге. 
 
Напомним, 20 сентября в Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. 

Стороны трагедии озвучили свои версии. Позже стало известно, что семье алматинского стрелка суд дал отсрочку на выселение.   

Через две недели, 5 октября, в Алматы при сносе пристройки вновь произошло нападение на частного судебного исполнителя. Ему нанесли несколько ударов в область ребер и легкого.  
 

Женщина за рулем внедорожника насмерть сбила ребенка в Уральске

26.10.2021, 14:21 36019
УРАЛЬСК. 26 ОКТЯБРЯ - В Уральске женщина, находившаяся за рулем автомобиля, совершила наезд на ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел 26 октября. Как уточнили в пресс-службе областного департамента полиции, 47-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Prado совершила наезд на школьницу 2011 года рождения. Девочка перебегала дорогу в неположенном месте.
 
В результате ДТП пострадавшую с различными травмами доставили в Областную многопрофильную больницу, где, не приходя в сознание, она скончалась. На месте работают сотрудники полиции. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что водитель на момент ДТП была трезва. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". 
 

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что девочка одна возвращалась из магазина домой. Девочка училась в пятом классе во вторую смену. В рамках досудебного расследования будут назначены соответствующие экспертизы, которые прояснят ситуацию, можно ли было избежать наезда и его последствий", - говорится в сообщении.

 
 

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