Отец и 9-летний сын утонули во время рыбалки в Западном Казахстане

Фото: time56.ru

УРАЛЬСК. 25 ОКТЯБРЯ - В Западно-Казахстанской области во время рыбалки утонули мужчина и его 9-летний сын, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На реке Деркул в ауле Жамбыл утонули мужчина 1965 года рождения и его сын 2012 года рождения.

По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, они перевернулись на самодельной лодке.