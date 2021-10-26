Отец и 9-летний сын утонули во время рыбалки в Западном Казахстане

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На реке Деркул в ауле Жамбыл утонули мужчина 1965 года рождения и его сын 2012 года рождения.
По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, они перевернулись на самодельной лодке.
Один из жителей дома вместе со своим другом сделали компании замечание. Между участниками произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой двоим из участников конфликта нанесли ножевые ранения. В результате оба пострадавших с различными ранами были доставлены в больницу", - сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области
26 октября, в 08.45, судебный исполнитель приехал по месту проживания должника, где был обнаружен припаркованный вдоль дороги автомобиль. При изъятии автомобиля с участием сотрудников полиции, должник вёл себя агрессивно, на требования ЧСИ передать автомашину добровольно отказался категорически, после чего зашел в дом, вышел с топором в руках и начал нападать на частного судебного исполнителя и на сотрудников полиции, что было зафиксировано на видео. В этот момент сотрудники полиции обезвредили нападавшего с применением перцового баллона и забрали в управление", - рассказывает заместитель руководителя региональной палаты ЧСИ города Нур-Султана Мадина Жанасаева.
В ходе выяснения обстоятельств установлено, что девочка одна возвращалась из магазина домой. Девочка училась в пятом классе во вторую смену. В рамках досудебного расследования будут назначены соответствующие экспертизы, которые прояснят ситуацию, можно ли было избежать наезда и его последствий", - говорится в сообщении.
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