Студентки избили и ограбили школьниц в Шымкенте

Шымкент. 29 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте полиция задержала студенток колледжа, которые избили и ограбили школьниц, передает Kazakhstan Today.

Объектом нападения студенток одного из колледжей города стали ученицы средней школы №10.

После уроков к нашим ученицам подошли студентки колледжа, попросили отойти в сторону, где, применив силу, отобрали у них сотовые телефоны", - рассказала порталу " Отырар " завуч по воспитательной работе этого учебного заведения Гульзат Бекболатова.

Заявление в полицию написала одна из родительниц. С ее слов, "дочь вернулась домой без айфона, избитая, плакала". Как говорит мама пострадавшей девочки, "студентки пинали школьниц и били по лицу".

Сотрудники полиции установили и задержали участниц грабежа, совершенного 23 января текущего года в отношении девятиклассниц. Подозреваемыми оказались студентки колледжа, которые, применив физическую силу, забрали у школьниц их сотовые телефоны. По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Грабеж", - сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

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