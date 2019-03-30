Актау. 29 марта. Kazakhstan Today - В Жанаозене на территории нефтегазодобывающего управления произошло возгорание спецтехники, передает Kazakhstan Today.

29 марта 2019 года, в 09.25, на производственной территории нефтегазодобывающего управления №1, в районе блочно-кустовой насосной станции №4, при проведении огневых работ по установке задвижки на линии сточного трубопровода управления подготовки нефти и производственного обслуживания произошло возгорание, в результате которого загорелась спецтехника АСР (агрегата слесарных работ) управления по обслуживанию скважин №2, сообщили в департаменте по связям с общественностью нацкомпании "КазМунайГаз".

Пожар ликвидирован силами ТОО "Семсер-Орт сондіруші" в 10.05. Площадь горения составила около 10 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Спецтехника АСР подлежит восстановлению. Причины возгорания выясняются, начато служебное расследование", - отмечается в сообщении.

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