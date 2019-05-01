В Уральске обрушился балкон жилого дома с людьми

Уральск. 30 апреля. Kazakhstan Today - Балкон с жильцами обвалился в Уральске. Это произошло 28 апреля, около 23.00, в доме №64 по улице Гагарина, передает Kazakhstan Today.

Мы со знакомым стояли на балконе, собирались покурить. Тут резкий грохот, и мы полетели вниз. За несколько минут до этого супруга выходила на балкон и делала там уборку. Кроме этого, у нас четверо детей. Хорошо, что в этот момент на балконе стоял я, а не они. Мы не пострадали, переломов нет", - рассказал хозяин квартиры №17, пишет портал " Мой город ".

От сильного грохота проснулись соседи, которые вызвали скорую помощь и спасателей. Однако медицинская помощь никому не потребовалась.

Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты департамента по ЧС Западно-Казахстанской области Ерлан Турегелдиев, из-за изношенности конструкций произошло обрушение монолитный плиты балкона в квартире №17.

Дом был построен в 1964 году. На втором этаже трехэтажного дома произошло обрушение монолитной плиты балкона. Площадь обрушения составила три квадратных метра. Жертв и пострадавших нет. На место выезжали четыре сотрудника ДЧС и работала одна единица техники", - отметил начальник управления.

Руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Уральска Мержан Нуртазиев отметил, что дом №64 по улице Гагарина не относится ни к какому КСК, а ремонт кровли проводился в 2004 году.

Это трехэтажный 24-квартирный дом. Ремонт кровли и частичная обшивка балконов производилась в 2004 году. Здание не аварийное. Просто жильцы не следят за состоянием балконов, они не застеклены и из-за воздействия влаги произошло обрушение. Завтра мы направим туда комиссию, которая обследует состояние других балконов", - сказал Нуртазиев.

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