Усть-Каменогорск. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане ребенок получил ожоги, пытаясь разжечь печь с помощью бензина, передает Kazakhstan Today.

"18 ноября в селе Калбатау Жарминского района Восточно-Казахстанской области в больницу с ожогами рук и лица на площади 18% поступил мальчик, 2011 года рождения. Установлено, пострадавший производил топку печи, для розжига он применил бензин. Произошла вспышка, в результате которой получил ожог, - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

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