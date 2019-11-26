Алматы. 25 ноября. Kazakhstan Today - На территории Казахстана произошло землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 25 ноября 2019 года, в 08.19 (25 ноября 2019 года в 02.19 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 254 километрах на восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 8,5. Магнитуда MPV - 3,6. Глубина - 20 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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