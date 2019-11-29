В метро Алматы пассажир упал на рельсы (ВИДЕО)

Алматы. 28 ноября. Kazakhstan Today - В алматинском метро пассажир упал на рельсы, передает Kazakhstan Today.

"Данный случай с пассажиром произошел 27 ноября, в 19.19, в метрополитене города Алматы, на станции "Байконыр". Молодой человек по состоянию здоровья почувствовал себя нехорошо и, потеряв сознание, упал на пути. Диспетчером электроснабжения оперативно произведено снятие напряжения с контактного рельса. Пассажиру была оказана первая медицинская помощь, каретой скорой помощи был направлен в БСМП. Травм и увечий, угрожающих жизни нет, пассажир претензий к метро не имеет", - сообщили в пресс-службе метрополитена.





По информации Almaty.tv, метрополитен является зоной повышенной опасности, так как электроподвижной состав приводится в движение через контактный рельс, который находится под напряжением 825 вольт.

На всех станциях и электроподвижных составах воспроизводятся звуковые оповещения, предупреждающие об опасности нахождения вблизи от края платформы, а также правила поведения на метрополитене. Дежурный персонал станций предупреждает пассажиров об опасности и просит пассажиров не заступать за ограничительную линию в целях их же безопасности самих. Просим, соблюдать правила и технику безопасности, когда находитесь на объектах метрополитена", - отметили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства