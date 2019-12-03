Тараз. 2 декабря. Kazakhstan Today - В Таразе сгорел супермаркет, передает Kazakhstan Today.

По информации официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултана Нурахметова, 2 декабря, в 01.01, на пульт 101 Тараза поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании супермаркета "Эврика" по улице Сатпаева.

По прибытии пожарных подразделений установлено, что происходит открытое горение деревянного потолочного перекрытия на втором этаже. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 03.31 на площади 1187 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - уточнил Нурхаметов.

Он также отметил, что к тушению огня были привлечены 84 человека личного состава и 19 единиц пожарной техники ДЧС. Сотрудниками полиции произведено оцепление территории супермаркета. Техникой коммунальных служб осуществлялся подвоз воды.

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