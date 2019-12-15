Житель Алматы скончался, отравившись средством от насекомых

Алматы. 14 декабря. Kazakhstan Today - Житель Алматы скончался после обработки квартиры средством для выведения насекомых, передает Kazakhstan Today.

Помимо мужчины, пострадала его мать. Как сообщает портал inAlmaty.kz , в больницу люди попали после обработки окон и балкона в квартире средством от насекомых, купленным на рынке.

Врачи на момент госпитализации оценивали состояние мужчины как тяжелое из-за интоксикации фосфороограническими соединениями с развитием церебральной и дыхательной недостаточности. 12 декабря он скончался, не приходя в сознание. Его мать находится в отделении реанимации, она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщили в управлении здравоохранения города.

Санврачи провели экспертизу средства против насекомых в филиале Национального центра экспертизы по Алматы. По результатам лабораторных исследований препаратов "Палач" и "Фас-дубль" выяснилось, что параметры токсичности соответствуют третьему классу опасности. Также установлено, что инсектициды не соответствовали по маркировке: на них не была указана информация на государственном языке, номер партии, сторона, принимающая претензии на территории РК.

Оба препарата были обнаружены в трех точках Алматы: на рынках "Тастак", "Ялян", и в магазине "Цыцарев". На сегодняшний день на рынках проводится снятие продукции с реализации. Продолжаются мероприятия по выявлению поставщиков указанной продукции. Направлены письма в департамент полиции и департамент контроля технического регулирования и метрологии об оказании содействия по снятию с реализации в случае обнаружения указанной продукции", - сообщила руководитель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова.

В ведомстве сообщили, что специалисты РГП на ПХВ "Национального центра экспертиз Алматы" провели замеры в квартире на наличие токсических веществ в воздухе. Превышение ПДК вредных веществ обнаружено не было.

По предварительной версии санврачей, причиной отравления является несоблюдение инструкции по безопасному применению инсектицидных средств в бытовых условиях.

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