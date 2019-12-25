В Карагандинской области мужчину зажало между застрявшими в перемёте грузовиками

Караганда. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Карагандинской области пришлось привлечь санавиацию для эвакуации мужчины, травмированного в снежном заносе, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, в 13.50, в трех километрах от рудника "Тур" филиала "Казмарганец" АО "ТНК "Казхром", расположенного на территории Талдысайского сельского округа Нуринского района Карагандинской области, в снежном перемете остановилось три грузовых автомашины. В результате проведения работ по извлечению техники из переметов водителями грузовых автомобилей между транспортными средствами был зажат и травмирован 63-летний мужчина. Он нуждался в срочной госпитализации. Было принято решение о направлении авиации для экстренной эвакуации пострадавшего", - сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД РК.

К месту происшествия из Жезказгана вылетел вертолет Ми-8 АО "Евразия" с медицинскими работниками и тремя спасателями ДЧС Карагандинской области. В 17.27 пострадавший был благополучно доставлен в Жезказган и передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в медучреждение.

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