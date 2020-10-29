Два человека пострадали, один погиб в ДТП в Караганде

Караганда. 28 октября. Kazakhstan Today - Из-за резких изменений погодных условий, а также несоблюдения скоростного режима за прошедшие сутки в Караганде произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, передает Kazakhstan Today.

В результате ДТП в медучреждение доставлены два человека и один человек скончался на месте, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

На объездной дороге Сортировка - Темиртау неизвестный водитель сбил двух пешеходов и скрылся в неизвестном направлении. В результате наезда 46-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, второй пострадавший - 43-летний мужчина - с различными травмами доставлен в медицинское учреждение. По подозрению в совершении ДТП задержан 34-летний водитель "Ауди". Внимание полицейских привлекла помятая передняя часть автомобиля - такие повреждения характерны при ДТП. Возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ведется расследование", - проинформировали в ДП.

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