В Шымкенте подросток погиб под колесами грузовика

ШЫМКЕНТ. 27 МАЯ - В Шымкенте водитель грузовика не заметил подростка во время парковки и задавил его, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По предварительным данным, водитель парковавшегося грузовика не заметил подростка.

Сдающая задом фура, задавила парня 16-17 лет. Пострадавший скончался от полученных травм на месте", - пишет издание otyrar.kz.

Согласно информации, несчастный случай произошел в четверг, 27 мая, по Ташкентской трассе в погрузочном пункте.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства инцидента.

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