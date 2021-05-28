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В Шымкенте подросток погиб под колесами грузовика

27.05.2021 5455
ШЫМКЕНТ. 27 МАЯ - В Шымкенте водитель грузовика не заметил подростка во время парковки и задавил его, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По предварительным данным, водитель парковавшегося грузовика не заметил подростка.
 

Сдающая задом фура, задавила парня 16-17 лет. Пострадавший скончался от полученных травм на месте", - пишет издание otyrar.kz.


Согласно информации, несчастный случай произошел в четверг, 27 мая, по Ташкентской трассе в погрузочном пункте.
 
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства инцидента.
 

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