Крупный пожар в Алматы: сгорело заброшенное кафе

Фото: ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - 30 сентября, в 19.44, силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу в Бостандыкский район, микрорайон Хан-Тенгри, 1/1, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пожар зафиксировали через систему видеонаблюдения и сразу отреагировали. Горело неработающее летнее кафе "Бунгало" на общей площади 280 квадратных метров, сообщает пресс-служба ДЧС города.

Быстрому распространению огня способствовало большое количество легкосгораемых деревянных конструкций. Пожар был локализован за 20 минут, в 20.22 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара было задействовано более 50 человек и 13 единиц техники. Тушение пожара контролировалось при помощи системы видеонаблюдения города.

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