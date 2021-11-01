Ребенок погиб от удара током в Атырау

АТЫРАУ. 31 ОКТЯБРЯ - Десятилетний мальчик во время игры спрятался за холодильником, что привело к летальному исходу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

30 октября, около 15.00 женщина 1953 года рождения обратилась в полицию с заявлением о том, что ее внук 2011 года рождения, играя, спрятался за холодильником, где его ударило током.

Как сообщили в полиции, телесных повреждений на теле не обнаружено.

Погибший доставлен в Атырауский областной морг. Ведется проверка.