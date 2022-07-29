По факту отключения электроэнергии на АНПЗ проведут расследование

АТЫРАУ. 28 ИЮЛЯ - В АО "KEGOC" прокомментировали серию отключений электроэнергии на крупнейших предприятиях Атырауской области, которая произошла накануне вечером, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы компании, в 18.08 из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, ураганный ветер) одновременно отключились две воздушные линии (ВЛ) электропередачи 220 кВ, питающие нефтеперекачивающую станцию "Курмангазы" на балансе АО "Каспийский трубопроводный консорциум Казахстана" (КТК-К). Персонал КТК-К обнаружил упавшие опоры линий электропередачи.

В настоящее время KEGOC оказывает помощь в восстановительных работах. Из аварийного запаса компании выделены опоры 220 кВ, организованы их погрузка и отправка. Также задействованы ремонтные бригады, обеспеченные специальной техникой и снаряжением.

Далее в 18.42 в условиях продолжающегося урагана из-за короткого замыкания отключились линии связи 220 кВ электростанции Karabatan Utility Solution с энергосистемой. В результате электростанция снизила генерацию до нуля.

Одновременно на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) отключились вводы питающих линий 220 кВ. При этом указанные линии со стороны KEGOC не отключались и оставались под напряжением. В 19.18 персоналом АНПЗ были включены питающие трансформаторы, что позволило АНПЗ приступить к восстановлению технологических процессов и набору нагрузки. Причина отключений на АНПЗ будет выясняться в результате расследования", - проинформировали в KEGOC.

В компании завили, что KEGOC принял оперативные меры по восстановлению схемы сети и вводу имеющихся резервов на электростанциях региона. Была включена находившаяся в плановом ремонте ВЛ 220 кВ транзита Уральск - Атырау, что позволило заместить аварийно выбывшие мощности. Созданы условия для восстановления энергоснабжения всех обесточенных потребителей.

Также созданы режимные условия для полного набора нагрузки АНПЗ, к настоящему времени нагрузка завода составляет порядка 35 МВт. Ограничений по остальным потребителям Западного региона нет.

В целях повышения надежности электроснабжения потребителей Западной энергозоны ЕЭС Казахстана ускоряет реализацию проекта усиления электрических сетей со строительством порядка 800 км линий электропередачи напряжением 220 кВ и расширением существующих подстанций. К настоящему времени установлено порядка 60% опор", - проинформировали в KEGOC.