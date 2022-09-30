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Рабочий "Казфосфата" погиб в Жамбылской области

29.09.2022, 14:07 8511
ТАРАЗ. 29 СЕНТЯБРЯ - Рабочий "Казфосфата" погиб при обрушении крыши фабрики в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

13 сентября около 16.20 в дежурную часть отдела полиции Сарысуского района поступило сообщение из районной больницы о том, что после обрушения плиты крыши в здании центральной обогатительной фабрики, принадлежащей ТОО "Казфосфат", с различными телесными повреждениями доставлены трое сотрудников, работавших внутри здания", - информирует Polisia.kz.

 
В результате происшествия 58-летний рабочий предприятия погиб на месте.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК Республики Казахстан (Нарушение правил охраны труда). Также инспекцией труда проводится специальная проверка. Назначены необходимые судебно-медицинские и судебно-строительные экспертизы.
 
Ранее сообщалось, что в Таразе из-за аварии в цеху "Казфосфата" два человека получили химические ожоги.
 

новости по теме

БЦЖ вместо Манту: полиция возбудила уголовное дело по факту ошибочной вакцинации школьников

29.09.2022, 17:46 6126
БЦЖ вместо Манту: полиция возбудила уголовное дело по факту ошибочной вакцинации школьников
АКТОБЕ. 29 СЕНТЯБРЯ - Полиция Актобе возбудила уголовное дело по факту ошибочно введенной прививки первоклассникам в сельской школе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

28 сентября городским отделом полиции № 4 района Алматы города Актобе начато досудебное расследование по статье 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Данное уголовное дело взято под личный контроль прокурора области Дауешова", - цитирует заместителя прокурора района Алматы города Актобе Каната Казмухамбетова телеканал "Хабар 24".


Создана специальная комиссия, которая выясняет подробности происшествия.
 
Ранее сообщалось, что Минздрав РК проводит расследование по факту ревакцинации против туберкулеза школьников в Актобе.
 
Как сообщил телеканал КТК, в одной из школ Актобе вместо пробы Манту детям ввели живую вакцину БЦЖ. Родители заметили странные изменения на месте укола и выразили обеспокоенность здоровьем своих детей. По их словам, место укола припухло и загноилось. У некоторых детей поднялась температура.
 

В Талдыкоргане двухлетний ребенок погиб под колесами иномарки

29.09.2022, 08:48 12021
В Талдыкоргане двухлетний ребенок погиб под колесами иномарки
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 29 СЕНТЯБРЯ - В Талдыкоргане двухлетнего ребенка насмерть сбил водитель Toyota Cresta, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предварительно установлено, что мальчик играл на проезжей части у своего дома и оказался под колесами Toyota Cresta, за рулем которой находился 38-летний мужчина. К сожалению, ребенок в ДТП погиб", - сообщает Polisia.kz.



Как сообщалось ранее, в ДТП в Акмолинской области заживо сгорели три человека.
 

В Павлодарской области пьяный водитель грузовика въехал в жилой дом

28.09.2022, 17:10 17871
ПАВЛОДАР. 28 СЕНТЯБРЯ - В поселке Щидерты Павлодарской области 27 сентября 45-летний пьяный водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с жилым домом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В результате столкновения грузовик протаранил окно жилой квартиры. К счастью, никто из жильцов не пострадал", - информирует Polisia.kz. 

 
Сообщается, что водитель с различными травмами доставлен в больницу города Экибастуза для оказания медицинской помощи. 
 
В результате освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские также установили, что транспортное средство принадлежит подрядной организации, выполняющей работы в поселке. Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. По факту неосторожного уничтожения или повреждения чужого имущества проводится досудебное расследование. Сумма причиненного ущерба жильцам устанавливается. 
 
Ранее сообщалось, что пьяный водитель грузовика переехал два легковых автомобиля в области Жетысу. 
 

В Павлодарском университете произошел пожар

28.09.2022, 16:35 18361
ПАВЛОДАР. 28 СЕНТЯБРЯ - В Павлодарском государственном университете имени Султанмахмута Торайгырова произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Pavlodarnews.kz, сообщение о возгорании в главном корпусе университета поступило 28 сентября в 14.20. 
 

Площадь возгорания составила один квадратный метр. В 14.39 возгорание ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. 

 
В пресс-службе вуза заявили, что сразу после объявления тревоги начали эвакуировать студентов и сотрудников. Послеобеденные занятия в главном корпусе отменили. 
 
На тушение выезжали шесть единиц техники и 24 специалиста службы пожаротушения. 
 
Ранее сообщалось, что в Алматы загорелся магазин автозапчастей. 
 

В Восточном Казахстане идет расследование крупных лесных пожаров

27.09.2022, 11:24 31551
В Восточном Казахстане идет расследование крупных лесных пожаров
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 27 СЕНТЯБРЯ - По лесным пожарам площадью свыше 25 гектаров служебные расследования проводятся в течение 15 дней после ликвидации возгораний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В областной инспекции леса напомнили, что 2 сентября крупный пожар возник на территории Зыряновского лесхоза, 5 сентября - на территории Большенарымского лесхоза, Катон-Карагайского государственного национального природного парка, Маркакольского лесного хозяйства, 7 сентября - на территории Курчумского лесного хозяйства.
 

Комиссии предстоит определить причины возникновения пожаров, дать оценку организации их тушения, выработать рекомендации по предотвращению распространения огня," - приводит сообщение инспекции портал Noks.kz.


Напомним, пожары в ВКО были локализованы 12 сентября. Возгараниям был присовен пятый класс опасности. 
 

Спецслужбы и скорая находятся на месте стрельбы у школы в Ижевске

26.09.2022, 15:37 55901
ИЖЕВСК. 26 СЕНТЯБРЯ - Спецслужбы и скорая помощь находятся на месте стрельбы у школы в Ижевске, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, эвакуация уже закончилась. 
 

Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается", - сообщили в Следственном комитете России. 

 
По обновленной информации, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе 6 взрослых, а также 7 несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется. 
 

Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия". Расследование передано в центральный аппарат СК", - сообщает Следком. 


 

Тринадцать человек погибли во время стрельбы в школе Ижевска

26.09.2022, 14:21 60666
Тринадцать человек погибли во время стрельбы в школе Ижевска
ИЖЕВСК. 26 СЕНТЯБРЯ - Неизвестный открыл стрельбу в школе Ижевска. В настоящий момент известно о тринадцати погибших, из них семеро детей и шесть взрослых, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня сразу после поступления в полицию сообщения о стрельбе в школе № 88 города Ижевска сотрудники МВД по Удмуртской Республике выехали на место происшествия и организовали мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. Информация уточняется", - сообщает официальный Telegram-канал МВД России. 

 
Стрельба в ижевской школе № 88 произошла утром 26 сентября во время урока. Личность стрелявшего пока не установлена. 

 

Пожар в урочище Кок-Жайлау ликвидирован

26.09.2022, 13:39 59086
Пожар в урочище Кок-Жайлау ликвидирован
Фото: ДЧС Алматы
АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - Пожар в Нижне-Алматинском лесничестве ликвидирован. Для доставки личного состава к месту возгорания использовался вертолет Казавиаспас МЧС РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В тушении задействованы 56 человек личного состава ДЧС Алматы, 13 единиц техники, вертолет Казавиаспас МЧС РК, 6 человек АО "Казавиалесохрана", 55 государственных инспекторов и служебный конный патруль Иле-Алатауского ГНПП", - сообщили в ДЧС Алматы. 

 
Пожар локализован в 13.03, ликвидирован в 13.28. Площадь пожара устанавливается.
 
В ДЧС напомнили, что с 25-26 сентября в окрестностях Алматы сохраняется высокая пожарная опасность, в связи с чем жителей и гостей города просят отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни. 
 

В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнули в департаменте. 

 
Ранее сообщалось, что в Медеуском районе, в районе урочища Кок-Жайлау, на высоте 1720 метров, по предварительным данным, на склоне горы загорелся сухостой. 
 

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