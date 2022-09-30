Рабочий "Казфосфата" погиб в Жамбылской области

ТАРАЗ. 29 СЕНТЯБРЯ - Рабочий "Казфосфата" погиб при обрушении крыши фабрики в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
13 сентября около 16.20 в дежурную часть отдела полиции Сарысуского района поступило сообщение из районной больницы о том, что после обрушения плиты крыши в здании центральной обогатительной фабрики, принадлежащей ТОО "Казфосфат", с различными телесными повреждениями доставлены трое сотрудников, работавших внутри здания", - информирует Polisia.kz.
В результате происшествия 58-летний рабочий предприятия погиб на месте.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК Республики Казахстан (Нарушение правил охраны труда). Также инспекцией труда проводится специальная проверка. Назначены необходимые судебно-медицинские и судебно-строительные экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Таразе из-за аварии в цеху "Казфосфата" два человека получили химические ожоги.