20.02.2023, 10:23 21146
Учащиеся Экибастуза вновь перейдут на дистанционное обучение
Для прогрева помещений и достижения в них нормального температурного режима требуется время
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Экибастуз. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - До 24 февраля школьники и учащиеся колледжей Экибастуза уйдут на дистанционное обучение, детские сады будут работать в режиме дежурных групп.
Как пояснили в управлении образования города, для прогрева помещений и достижения в них нормального температурного режима требуется время, сообщает телеканал "Хабар 24".
Напомним, в ночь на 18 февраля на ТЭЦ Экибастуза вновь произошла авария. Работа трех из шести котлоагрегатов остановлена. В соцсетях экибастузцы сообщают о том, что в домах ледяная вода и батареи, и требуют вновь ввести в городе режим ЧС.
Сейчас на ТЭЦ работают шесть котлов и город обеспечивают теплом.
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20.02.2023, 11:07 19806
Трое погибли при столкновении грузового поезда с автомобилем в Акмолинской области
Водитель минивэна проехал железнодорожный путь на запрещающий сигнал светофора, объехав шлагбаум
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
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Кокшетау. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 20 февраля на центральном переезде в поселке Шортанды произошло столкновение грузового поезда сообщением Бурабай - Астана и автомашины Jiefang под управлением 46-летнего жителя села Новокубанка.
В результате аварии на месте происшествия скончались водитель и два пассажира минивэна: женщина, 1975 года рождения, и мужчина, 1985 года рождения. Оба жители столицы. Еще трое пассажиров госпитализированы в центральную районную больницу", - информирует Polisia.kz.
Предварительно установлено, что водитель минивэна проехал железнодорожный путь на запрещающий сигнал светофора, объехав шлагбаум.
Начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Напомним, в Жетысуской области трактор столкнулся с товарным поездом.
20.02.2023, 08:43 24006
Четыре человека погибли в страшном ДТП в Кызылординской области
Фото: Polisia.kz
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Кызылорда. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека погибли в страшном ДТП на трассе Самара - Шымкент в Сырдаринском районе Кызылординской области.
19 февраля на автомобильной дороге Самара - Шымкент на 1767-1768-м км произошло столкновение автомашин Mercedes и Opel. В результате ДТП погибли 4 человека, один находится в больнице. Подробные данные выясняются", - сообщили в Министерстве внутренних дел РК.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345, часть 4, УК РК, проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.
19.02.2023, 16:09 44591
Пожар в многоэтажке Экибастуза: спасено 20 человек
В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников
Фото: МЧС РК
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Экибастуз. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области спасено 20 человек при пожаре в одном из домов города Экибастуза, информирует пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Сообщается, что благодаря оперативным действиям пожарных при помощи автолестницы и специальных спасательных колпаков по лестничному маршу спасено 20 человек, из них 4 детей.
В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников и 3 единицы техники.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в многоэтажке в Таразе эвакуировано 20 человек.
19.02.2023, 13:18 50141
Ситуация находится на контроле правительства - Минэнерго об аварии на Экибастузской ТЭЦ
Фото: ortcom.kz
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Экибастуз. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Республики Казахстан прокомментировали очередную аварию на ТЭЦ Экибастуза.
На месте работает оперативный штаб акимата области с участием представителей МЧС, Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Ситуация находится на контроле правительства", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, в настоящее время в работе на Экибастузской ТЭЦ 6 котлов, температура теплоподачи 70 градусов.
На Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части. В результате остановлены водогрейные котлы со снижением параметров температуры теплоносителя. Около 20.00 ремонтные работы были завершены, после заполнения коллектора в 23.00 начата поочередная растопка водогрейных котлов для поднятия параметров тепловой сети", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в ночь на 18 февраля в 4.55 на станции произошел обрыв заглушки на трубопроводе сетевой воды. Для локализации места повреждения трубопровода сетевой воды поочередно остановлены работающие котлоагрегаты №№ 12, 13, 15, сетевые насосы. Сразу же проведены работы по отсечению поврежденного участка и начаты ремонтные работы. Работа станции не была остановлена. В работе остались три энергетических котлоагрегата - №№ 5, 6, 9 и энергетические насосы.
В 16.30 повреждение на трубопроводе сетевой воды на ТЭЦ устранено, началось заполнение трубопровода. В ремонтных работах были задействованы 70 человек.
Также в феврале на теплосетях Экибастуза зафиксировано 19 повреждений, в том числе 9 - на магистральных сетях, 10 - на внутриквартальных сетях. Собственнику ТЭЦ было поручено в двухдневный срок разработать дорожную карту по обеспечению необходимой паровой нагрузки, а также ускорить поставки материалов и оборудования для выполнения ремонтных работ.
Произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. 7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для стабилизации тепла в домах Экибастуза. Министр нацэкономики Куантыров сообщил, что с весны этого года планируется повышение тарифов на комуслуги. Набольшее повышение ожидается для жителей Экибастуза в связи с высоким износом сетей. Предполагается, что квитанции с новыми тарифами жители данных городов получат уже весной - в марте или апреле.
Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов выразил недовольство перерасчетом оплаты за теплоэнергию в Экибастузе.
17.02.2023, 08:21 112611
Момент страшного пожара на нефтебазе QazaqOil попал на видео
Фото: Instagram/aqmola_tjd
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Кокшетау. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау 16 февраля на территории топливной станции QazaqOil в северной промзоне произошло загорание двух топливозаправщиков.
Пожар локализован в 11.05 и полностью ликвидирован в течение 20 минут. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. В результате загорания погиб мужчина 1988 года рождения - оператор АЗС, который находился на топливозаправщике. Причина пожара устанавливается", - сообщили в областном ДЧС.
Департамент по ЧС Акмолинской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
16.02.2023, 19:18 125266
В Петропавловске произошла очередная авария на водопроводе
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Петропавловск. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске 16 февраля произошла авария на водопроводе. В конце января на этом же участке водовода была аварийная ситуация, из-за которой три района города на сутки остались без воды.
Авария произошла на юго-восточном водоводе на трубе диаметром 800 мм в районе улицы Универсальной, сообщает "Петропавловск.news".
В настоящее время закрыты задвижки, ведутся работы по устранению повреждения. Для устранения повреждения задействованы все необходимые силы и средства ТОО "Қызылжар су". Всего 15 единиц техники и 35 человек", - сообщили в пресс-службе городского акимата.
На период устранения аварии снижено давление на сетях водопровода в Рабочем поселке, в микрорайоне Береке (Бензострой) и в привокзальном районе города. В ближайшее время будет организован подвоз воды. В предыдущий раз ремонтные работы на этом водоводе длились более суток.
28 января утром в Петропавловске произошел очередной порыв водовода вдоль железной дороги в районе улицы 314-й Стрелковой дивизии. Воды временно не будет в трех районах города.
В начале ноября после большого снегопада произошла авария.
В декабре из-за крупной аварии на водопроводе в Петропавловске без воды остались 15 домов и соцобъекты.
16.02.2023, 13:03 131781
Более 20 человек в Шымкенте заразились бруцеллезом
Фото: unsplash
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Шымкент. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году 21 человек в Шымкенте заразился бруцеллезом. Источником заражения стали больные коровы и овцы.
Рост заболеваемости санитарные врачи связывают с неблагополучной эпизоотической ситуацией среди животных. Санитарные врачи взяли 114 проб молока и молочных продуктов в очагах распространения инфекции. При этом 9 из них дали положительный результат на бруцеллез, сообщает Otyrar.kz.
Случаи заражения зарегистрированы не только от коров. Есть факты заражения от овцы, собаки и других животных. Что самое важное, случаи заражения не из одного источника. Если бы в одном месте было, то мы бы сказали, да, это все распространялось из одного источника. Но очаг был не один. Все пострадавшие заразились из разных источников", - рассказывает руководитель департамента санэпидконтроля Шымкента Абдиманап Тулебаев.
Cанитарные врачи отмечают, что инфекция передается не только через домашний скот, но и через других животных. Чтобы избежать инфицирования бруцеллезом, врачи рекомендуют подвергать тщательной термической обработке молоко и мясо.
Напомним, в прошлом году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В июле в Алматы был подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
В ноябре прошлого года агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным, в котором ученый рассказал о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.
16.02.2023, 10:02 122376
Двух жителей Экибастуза убило током при прорыве батареи
Установлено, что в гостиной на полу находился электрический обогреватель с оголенными проводами
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Экибастуз. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Экибастуза, приехавшие на вызов о затоплении жилого помещения, обнаружили в частном доме тела мужчины и женщины, которые погибли от удара током.
13 февраля на линию "112" поступило сообщение от жителя города Экибастуза о затоплении жилого помещения из-за повреждения радиаторов отопления по адресу улица Б. Жырау.
В ходе отработки вызова в жилом частном доме обнаружены тела мужчины, 1959 года рождения, и женщины, 1965 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. Сотрудниками ЧС и коммунальной службы установлено, что в гостиной на полу находился электрический обогреватель с оголенными проводами", - сообщает Polisia.kz
Данный факт зарегистрирован в УП города Экибастуза.
Экибастузско-Баянаульским МРО ИСЭ по Павлодарской области 14 февраля по итогам судебно-медицинского исследования тел выставлен предварительный диагноз "поражение техническим электричеством".
Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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