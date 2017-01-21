Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
21 января 2017
  • 04
  • :
  • 08
Все области
-7º Пасмурно
днем 2º    ночью -1º
17:00
.
Aнонс

Мужчина совершил самоподжог у здания консульства Турции в Алматы20.01.2017
  • Фото: world.fedpress.ru
Происшествия  20:50

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Мужчина совершил самоподжог у здания консульства Турции в Алматы, передает Kazakhstan Today.

По информации СМИ, поджегший себя мужчина - гражданин Турции. Перед происшествием у него произошел конфликт с охраной на территории консульства.

Известно, что на помощь сразу же бросились охранники, которые потушили огонь. Пострадавший госпитализирован.

Полиция проводит проверку по данному факту.
Просмотров: 9356
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
20.01.2017   20:50
Фото: world.fedpress.ru
Мужчина совершил самоподжог у здания консульства Турции в Алматы
20.01.2017   17:23
В Атырауской области из-за пожара на складе эвакуировали детей из соседнего детсада
20.01.2017   16:20
В Алматы иномарка сбила дорожного рабочего
20.01.2017   14:23
Фото: kursktv.ru
В Актау на пешеходном переходе сбили девочку
20.01.2017   13:06
Фото: http://yk-avto.kz/
Пять человек пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов в Усть-Каменогорске
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика