Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Мужчина совершил самоподжог у здания консульства Турции в Алматы, передает Kazakhstan Today.
По информации СМИ, поджегший себя мужчина - гражданин Турции. Перед происшествием у него произошел конфликт с охраной на территории консульства.
Известно, что на помощь сразу же бросились охранники, которые потушили огонь. Пострадавший госпитализирован.
Полиция проводит проверку по данному факту.
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