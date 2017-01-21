Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Мужчина совершил самоподжог у здания консульства Турции в Алматы, передает Kazakhstan Today.

По информации СМИ, поджегший себя мужчина - гражданин Турции. Перед происшествием у него произошел конфликт с охраной на территории консульства.

Известно, что на помощь сразу же бросились охранники, которые потушили огонь. Пострадавший госпитализирован.

Полиция проводит проверку по данному факту.

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