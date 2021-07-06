На реке Урал утонула женщина с двумя детьми

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УРАЛЬСК. 5 ИЮЛЯ - Женщина с двумя детьми утонула на реке Урал, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Трагедия произошла 4 июля в поселке Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области, сообщает портал "Мой город".

Они утонули в том месте, где ведутся берегоукрепительные работы. Там сейчас гравий берут, глубина большая - метров шесть. В воде утонувшими найдены двое детей и их мама. Дети были раздеты, а мама в одежде. На берегу был детский самокат. Как именно они утонули - никто не видел. Скорее всего, дети полезли в воду и стали тонуть, а мама пыталась их спасти", - рассказал житель села Жарсуат.

Очевидцы рассказали, что женщина с тремя детьми приехала из Анапы в гости к родителям мужа.

В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в 20.40 им поступило сообщение о том, что в поселке Жарсуат Бурлинского района местные жители извлекли из воды тела трех человек: 36-летней женщины и двоих её сыновей - 5 и 7 лет.

Обстоятельства выясняются. Погибшие являются уроженцами России", - отметили в ДЧС ЗКО.

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