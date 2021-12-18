Женщина, на которую упала конструкция с крыши ЖК "Nomad", скончалась спустя два месяца
17.12.2021, 13:15 66256
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - Женщина, на которую упала металлическая конструкция с крыши ЖК "Nomad", скончалась в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации городского управления общественного здравоохранения, 14 декабря пациентка скончалась, не приходя в себя. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, пациентку спасти не удалось, сообщили врачи.
Как сообщалось ранее, 22 октября у входа в торговый дом в здании ЖК "Nomad" на женщину упала металлическая конструкция, в результате чего пострадавшая с политравмами, травмами головного мозга была доставлена в Многопрофильную городскую больницу №2.
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В Актау водитель сдавал назад и заехал на столб
18.12.2021, 14:00 1
АКТАУ. 18 ДЕКАБРЯ - Необычное ДТП произошло 17 декабря в микрорайоне "Шыгыс", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Камеры видеонаблюдения засняли, как автомобиль двигается задним ходом и едва не сбивает стоявших на обочине двоих мужчин. Машину остановил столб, сообщает "Лада".
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что вызов по данному факту к ним не поступал.
В Актюбинской области автобус с вахтовиками врезался в полуприцеп КамАЗа
АКТОБЕ. 18 ДЕКАБРЯ - Недалеко от города Темир в Актюбинской области произошло смертельное ДТП. Вахтовый автобус с нефтяниками врезался в стоящий на обочине полуприцеп КамАЗа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
17 декабря в 18.45 59-летний водитель автомашины марки ПАЗ вез 12 сотрудников нефтяной компании, которые работают вахтовым методом, сообщает "Диапазон".
Автобус двигался со стороны поселка Жаркамыс в направлении Актобе. На 13 километре автодороги, предположительно, водитель не увидел стоящий на обочине полуприцеп КамАЗа и врезался в него.
В результате ДТП двое пассажиров скончались на месте и трое были госпитализированы с различными травмами в ЦРБ города Кандыагаш.
По факту ДТП проводится расследование.
Напомним, 10 декабря в регионе 60-летний водитель автомашины КамАЗ одной из компаний по добыче нефти, двигаясь со стороны месторождения, не справившись с управлением, допустил опрокидывание грузовика. В результате ДТП водитель автомашины и шесть пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в Кенкиякскую сельскую больницу.
Участковый инспектор помог женщине с детьми, замерзавшей на трассе
17.12.2021, 18:36 43741
Фото: ДП СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 17 ДЕКАБРЯ - Участковый инспектор помог семье детьми, замерзавшей на трассе в Северо-Казахстанский области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе областного ДП, женщина с детьми, возвращаясь из села Вознесеновка, решила остановиться возле леса, пофотографироваться, подышать свежим воздухом. А когда возвращались к машине, обнаружили, что ключей нет. Искали ключи около часа, ни один водитель не останаливался на помощь. Дети замерзли.
Остановился лишь участковый инспектор Куйбышевского сельского округа Александр Данилов, который по следам нашёл ключи от машины.
Также по информации полиции, на прошлой неделе водитель большегруза рассказал, как у него замёрзла солярка на автодороге Смирново - Киялы.
Хочу выразить огромную благодарность сотруднику УССО СКО сержанту полиции Асхату Оспанову. Он не оставил меня в трудную минуту на морозе. Усадил в своё авто, а сам начал останавливать другие машины, спрашивать у водителей паяльную лампу, помог отогреть и запустить мой грузовик", сказал водитель.
Как сообщалось ранее, в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области закрыли трассу республиканского значения Ушарал-Достык для всех видов транспорта.
Неизвестные ранили из ружья трех подростков в Кызылординской области
16.12.2021, 20:13 163516
Фото: opennov.ru
КЫЗЫЛОРДА. 16 ДЕКАБРЯ - Трое подростков получили дробовые ранения в Кызылординской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошел в поселке Торетам Кармакшинского района, сообщает газета "Экспресс К" со ссылкой на пресс-службу Кызылординской области.
Вчера, около 18.00, неизвестные открыли стрельбу по подросткам, которые стояли у остановки. Несовершеннолетних с дробовыми ранениями госпитализировали. Нападавших задержали по горячим следам. Проводится досудебное расследование".
Трое подростков, получивших огнестрельные ранения в Торетаме, оказались ученицами старших классов.
Как выяснила редакция агентства КазТАГ в четверг, в ходе конфликта между группой молодых людей была начата стрельба.
В результате огнестрельные ранения получили три девочки, которые ждали автобус на остановке. КазТАГ уже связался с пресс-службой департамента полиции Кызылординской области и ожидает комментариев с подробностями".
Между тем агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на информированный источник сообщило подробности происшествия.
По информации источника, девочки стали случайными жертвами конфликта.
Вчера в поселке произошел конфликт нескольких юношей, и один из них спрятался в какой-то момент за автобусной остановкой. Кто-то из участников конфликта это заметил и выстрелил в сторону спрятавшегося, но попал в трех учениц 9-10 классов одной из местных школ. Девочки в это время ждали на остановке автобус".
Кто именно из нападавших стрелял, пока не сообщается. Действиям каждого участника ЧП будет дана правовая оценка, заявили в полиции.
Погибший в ЗКО инспектор занимался незаконной охотой
16.12.2021, 17:24 138766
Фото: Уральская неделя
УРАЛЬСК. 16 ДЕКАБРЯ - В департаменте полиции ЗКО сообщили, что погибший глава отдела территориальной инспекции области Серик Маженов в тот день был на незаконной охоте в заказнике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вместе с Маженовым охотились свидетель и подозреваемый в убийстве, сообщает портал "Мой ГОРОД".
В полиции также опровергли ранее распространенную в СМИ информацию о том, что трагедия произошла в результате выполнения Маженовым служебных обязанностей во время рейда и противостояния браконьерам.
Расследованием установлено, что все фигуранты (свидетели, потерпевший и подозреваемый) занимались незаконной охотой в пределах заповедной зоны. Расследование продолжается. Департамент полиции ЗКО просит верить официальным источникам и воздержаться от распространения недостоверной и не проверенной информации. Департамент полиции предупреждает, что за распространение заведомо ложных сообщений предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК", - говорится в сообщении департамента.
В Актобе подросток два дня жил в подъездах многоэтажек
15.12.2021, 20:52 194656
АКТОБЕ. 15 ДЕКАБРЯ - 13 декабря в отдел Айтекебийского района обратились родители 15-летнего мальчика. Их сын ушёл из дома и не вернулся. На поиски подростка ориентировали все службы полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Утром 15 декабря участковый инспектор полиции в подъезде своего дома обнаружил пропавшего несовершеннолетнего, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Выяснилось, что он на попутке добрался до областного центра и два дня ночевал в подъездах домов.
Подростка доставили в полицию и передадут родителям.
В Мангистауской области из-за сильного ветра перевернулась грузовая "Газель"
15.12.2021, 18:58 199051
Фото: Кадр с видео
АКТАУ. 15 ДЕКАБРЯ - По сообщениям очевидцев, ДТП произошло ночью с 14 на 15 декабря в двух километрах от Бейнеу на дороге в сторону села Жармыш, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Перевернутую грузовую "Газель" на видео засняли проезжавшие мимо водители. По их словам, скорость ветра в степи достигает 40 метров в секунду. Положение ухудшает плохая видимость из-за пыльной бури, сообщаетinaktau.kz.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.
15 декабря Мангистаускую область вновь накрыла пыльная буря, в связи со значительным ухудшением видимости закрыт участок автомобильной дороги Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий временно закрыт участок автомобильной дороги Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау, с 705-го по 743-й километры.
8 декабря в Мангистауской области на трассе из-за сильного ветра опрокинулись два автомобиля.
Пыльная буря в Мангистау: закрыт участок автодороги Доссор - Актау
15.12.2021, 17:35 203926
Фото: lada.kz
МАНГИСТАУ. 15 ДЕКАБРЯ - Мангистау вновь накрыла пыльная буря, в связи со значительным ухудшением видимости закрыт участок автомобильной дороги Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам водителей, плохая видимость наблюдается за пределами Актау. В частности, на подъезде к Жетыбаю движение затруднено из-за пыльной бури, сообщает lada.kz.
Аналогичная ситуация на автодороге Жетыбай - Шетпе.
В службе спасения ранее предупреждали, что 15 декабря в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 17-22 метров в секунду.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий временно закрыт участок автомобильной дороги Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау, с 705-го по 743-й километры.
В полиции сообщили, что наряды полиции дежурят со стороны Шетпе и Жетыбая. Дорога полностью патрулируется.
Мангистауский областной филиал "КазАвтоЖол" предупреждает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в области, сильным ветром, пыльными бурями и ограничением видимости на автомобильных дорогах республиканского значения области следует соблюдать осторожность.
В ведомстве призвали водителей в этот период без крайней необходимости не выезжать на дальние расстояния.