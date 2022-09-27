Тринадцать человек погибли во время стрельбы в школе Ижевска

ИЖЕВСК. 26 СЕНТЯБРЯ - Неизвестный открыл стрельбу в школе Ижевска. В настоящий момент известно о тринадцати погибших, из них семеро детей и шесть взрослых, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня сразу после поступления в полицию сообщения о стрельбе в школе № 88 города Ижевска сотрудники МВД по Удмуртской Республике выехали на место происшествия и организовали мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. Информация уточняется", - сообщает официальный Telegram-канал МВД России.
Стрельба в ижевской школе № 88 произошла утром 26 сентября во время урока. Личность стрелявшего пока не установлена.