28.02.2025, 19:35 26451
Первоклассник скончался в Актобе
Почти 30 минут медики проводили реанимационные мероприятия
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Актобе. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 28 февраля, около 7.30 во дворе одного из домов в Актобе скончался 7-летний школьник. Вместе с матерью и сестрой он собирался идти в школу, сообщает портал "Мой город".
Мальчик вышел раньше матери и сестры и во дворе дома упал без сознания, ему вызвали скорую. Вызов поступил в 7.39 утра, в 7.44 бригада была уже на месте. Мальчик был в состоянии клинической смерти. Почти 30 минут медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось. На диспансерном учете он не состоял, на здоровье не жаловался.
В мессенджерах и соцсетях распространились слухи, что на ребенка напала бродячая собака, однако эту информацию в полиции опровергли, сообщив что признаков насильственной смерти на теле не было, одежда на нем была цела. В управлении образовании сообщили, что учитель неправильно поняла, что произошло, и признала, что дала неверную информацию.
Полицейские изучают данные видеокамер с места, где скончался первоклассник, также ждут результатов экспертизы, чтобы выяснить, что произошло с ребенком.
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28.02.2025, 19:12 29996
В результате взрыва на шахте в Хромтау пострадали четыре человека
Фото: Depositphotos
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Актобе. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате кратковременного воспламенения воздушной среды в добычном блоке шахты "Болашақ" Донского горно-обогатительного комбината ожоги разной степени тяжести получили четверо сотрудников. Они были доставлены в больницу, сообщает пресс-службу АО "ТНК "Казхром".
После осмотра один из сотрудников отпущен домой, двое находятся на стационарном лечении, еще один - в реанимации.
Все сотрудники подняты наверх. Работы на шахте на добычном блоке приостановлены до устранения причин инцидента.
По данному факту департамент полиции Актюбинской области начал досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ.
25 февраля шахтинский городской суд вынес приговор обвиняемым по делу о гибели пятерых шахтеров на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области.
28.02.2025, 17:28 34356
Казахстанский сноубордист погиб в горах Кыргызстана
Фото: Depositphotos
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Бишкек. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане погиб казахстанец, катавшийся на сноуборде на горнолыжной базе "Каракол", сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу УВД Иссык-Кульской области.
Инцидент произошел накануне, 27 февраля, на горнолыжном спуске.
В милицию сообщили о несчастном случае. На место сразу же прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что 43-летний гражданин Казахстана спускался на сноуборде и столкнулся со своим приятелем. От полученных травм мужчина скончался на месте", - рассказали правоохранители.
Назначены все необходимые экспертизы, выясняются обстоятельства инцидента.
Около 1,5 года назад в горах Алматы погиб лыжник, спровоцировавший сход снежной лавины на леднике Туюк су.
28.02.2025, 09:48 62806
В Алматы хирурги извлекли из желудка двухлетнего ребенка более ста магнитов
Фото: ЦДНМП
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Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы хирурги извлекли из желудка двухлетнего ребенка 105 магнитных бусин. Об этом сообщили в Центре детской неотложной медицинской помощи (ЦДНМП) Алматы.
Ребенок 2 лет 3 месяцев поступил в центр 20 февраля с жалобами на возможное проглатывание инородного тела. Со слов родителей, около недели назад во время визита в гости ребенок мог проглотить металлические магниты, однако их точное количество оставалось неизвестным.
При проведении рентгенографии органов брюшной полости был выявлен конгломерат из множества металлических предметов размером 6,2 × 2,2 см. Ребенка экстренно госпитализировали для удаления инородного тела. Первоначально специалисты попытались извлечь предметы эндоскопическим путем, однако из-за плотного скопления магнитов это оказалось невозможно. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства - лапаротомии и гастротомии. В ходе операции из желудка ребенка извлекли 105 магнитных бусин", - проинформировали в центре.
После хирургического вмешательства пациент был переведен в отделение реанимации, а затем в хирургическое отделение. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное.
Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы напоминает родителям о важности бдительности при выборе игрушек и настоятельно рекомендует следить за безопасностью детей, чтобы избежать подобных ситуаций.
27.02.2025, 21:30 109451
В Мангистауской области по дороге в аэропорт застряли более 300 человек
Фото: МЧС РК
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Актау. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 27 февраля, в Мангистауской области в связи с сильным снегопадом, гололедом на трассе Актау - Аэропорт автомобили с людьми застряли в снежных заносах, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Спасатели из снежных заносов отбуксировали на очищенный участок дороги 152 авто, в которых находилось 362 человека. Пострадавших нет.
Аварийно-спасательные работы продолжаются. Сотрудники МЧС активно патрулируют сложные участки дорог на технике высокой проходимости, проверяя наличие застрявших автомобилей и оказывая необходимую помощь. Спасатели продолжают работать в круглосуточном режиме.
27.02.2025, 08:46 124806
В Актобе спасли замерзающую во льду лошадь
Фото: скриншот из видео МЧС
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Актобе. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Актобе во время вечернего променада вдоль реки Илек заметили лошадь, у которой только голова выглядывала надо льдом. Неравнодушные очевидцы обратились к спасателям по номеру 112. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда попытались с помощью тросов поднять животное на лед, но он не выдерживал ее веса. Тогда профессиональные спасатели приняли решение прорубить путь для кобылы до самого берега.
Спасательная операция длилась три часа. Животное спасено и размещено в теплом сарае ближайшего хозяйства.
26.02.2025, 11:30 149286
В Астане по повышенному рангу тушат пожар в ТРЦ Дополнено
Фото: МЧС
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане по повышенному рангу тушат пожар в торгово-развлекательном центре "Сарыарка", расположенном на проспекте Туран в районе Нура, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Пожар локализован. Пожар происходит в двухэтажной пристройке к основному зданию ТРЦ и облицовки здания. Проводится разборка и проливка. Информация по пострадавшим не поступала", - заявили в ведомстве.
Дополнено 26.02.2025, 12.30
В Астане спасатели потушили пожар в торгово-развлекательном центре "Сарыарка", сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет", - проинформировали в министерстве.
Ранее в Алматы на складе произошел пожар.
25.02.2025, 19:26 166666
На Солнце произошла самая мощная в 2025 году вспышка
Предварительный класс события - X2.0
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Москва. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Солнце сегодня ночью произошла самая мощная в 2025 году вспышка, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Российские ученые зафиксировали расширяющееся облако с помощью космических коронографов (...) Явления сопровождаются выбросами солнечной плазмы - при достижении Земли они могут вызывать магнитные бури", - информирует lenta.ru.
По словам специалистов, та область, которая является источником выброса, располагается на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю. В частности, в результате взрыва плазма начала движение по направлению от планеты, а не к ней, однако ученые заметили некоторые компоненты, направленные на Землю. По их мнению, это эффект проекции.
Активные области, находящиеся на обращенной к Земле стороне Солнца, будут находиться в опасной для Земли зоне еще около полутора суток", - заявили специалисты.
Ученые РАН полагают, что источником выброса является та же активная область, которая произвела в конце февраля вспышку уровня X2.0, которую зафиксировали 24 февраля.
Отмечается, что предварительный класс события - X2.0. Последний раз более мощная вспышка наблюдалась 8 декабря 2024 года, почти 2,5 месяца назад. В тот день ученые также сообщили, что рост активности Солнца начался менее суток назад и все еще продолжается.
По словам руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, возникшая на Солнце крупная корональная дыра ускорит солнечный ветер вокруг Земли, но вряд ли вызовет сильные магнитные бури.
Солнце, безусловно, способно на супервзрывы, такие события мы видим на других звездах, а также находим их следы на Земле в кольцах деревьев. Но по-настоящему супервзрыва в современную технологическую эпоху пока не было", - заявил он.
Кроме того, специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали две мощные вспышки класса М на Солнце 4 февраля. Как сообщили ученые, выброс произошел в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3990.
Уточняется, что одна из вспышек имела класс М1.2 и длилась 31 минуту. Данных о второй не приводится, однако известно, что она также была достаточно сильной.
Напомним, 3 февраля на Солнце было зарегистрировано шесть вспышек уровня M, одной из которых не хватило всего 10% мощности до высшего балла X.
25.02.2025, 11:58 156851
Пожар и гибель горняков на шахте "Казахстанская": суд вынес приговор
Фото: акимат Актюбинской области
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Караганда. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Шахтинский городской суд вынес приговор обвиняемым по делу о гибели пятерых шахтеров на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области.
Органом досудебного расследования Г., М., Т., Г. (вр.и.о. заместителя директора по производству производственной службы, начальник участка конвейерного транспорта и др.) обвинялись в нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ст. 277 УК РК)", - сообщили в пресс-службе.
Суд установил, что руководители, видя технологические нарушения на участке, не остановили работы.
Они допустили эксплуатацию конвейерной ленты средней воспламеняемости и длительное время не выдавался наряд в ремонтную смену на зачистку (расштыбовку) от просыпавшегося материала и замене не вращающихся и вышедших из строя роликов", - уточнили в суде.
Из-за допущенных нарушений в ремонтную смену 17.08.2023 года на угольном конвейерном уклоне шахты "Казахстанская" произошел пожар. Пятеро шахтеров погибли, 17 пострадали.
Суд назначил обвиняемым 4 года лишения свободы.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что в Казахстане количество регистрируемых уголовных дел по правонарушениям, касающимся правил безопасности при ведении горных или строительных работ, в прошлом году выросло на 29,5%.
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