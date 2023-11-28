"Шторм века" на Черном море: КТК приостановил перевалку нефти

Фото: ElDala.kz

Рассказать друзьям

Костанай. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Больной скот обнаружили сразу в трех районах Костанайской области. Больше всего - в частном подворье, сообщает - Больной скот обнаружили сразу в трех районах Костанайской области. Больше всего - в частном подворье, сообщает Astana TV.





В очагах заражения введены ограничительные мероприятия и работают республиканские противоэпизоотические отряды.





Коров с положительной реакцией на бруцеллез отправляют на санитарный убой. Владельцы получают компенсацию - 30% от стоимости животного.





В Мендыкаринском районе выявили 78 больных животных, в Наурзумском районе порядка 110 голов, в Аулиекольском районе - 140 голов животных.





Ограничения в населенных пунктах, где обнаружена инфекция, будут действовать до полного оздоровления поголовья. На этот период ввоз и вывоз сельскохозяйственной продукции запрещен.





Ранее в селе Абайской области был объявлен режим ЧС из-за сибирской язвы. Кроме того, в Акмолинской области была выявлена вспышка сибирской язвы.





Также в республике выявлен всплеск заболеваемости опасной инфекцией среди людей. 19 фактов заражения бруцеллезом зарегистрировано в Кызылординской области, еще 21 случай - в Костанайской . Все люди заразились инфекцией от сельхозживотных. В основном заражаются дети и подростки. В марте этого года в граничащей с Казахстаном Омской области РФ ввели карантин по бешенству.





В конце июля прошлого года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.





В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил , что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".





В прошлом году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.





По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.