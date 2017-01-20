Актау. 20 января. Kazakhstan Today - В Актау на пешеходном переходе сбили девочку.

Сегодня, около 09.30, на пешеходном переходе между 26-м и 27-м микрорайонами сбили девочку возраста 9-10 лет, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает tumba.kz, очевидцами происшествия стали участники дорожного движения и пешеходы, которые тут же бросились на помощь.

Неподалеку находился автомобиль правоохранительных органов, однако это не помешало сбившему ребенка водителю автомобиля марки "KIA" забрать девочку с собой. Мужчина сообщил очевидцам, что сам отвезет ее в больницу.

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