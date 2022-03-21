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В Алматы произошла авария на теплотрассе

20.03.2022, 13:15 48721
АЛМАТЫ. 20 МАРТА - Порыв теплотрассы на юго-западной стороне улицы Саина, пересечение Улугбека, в Алматы произошел вчера вечером, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время последствия порыва теплотрассы ликвидированы, сообщили в городском акимате.
 

Восстановление сегмента трубопровода диаметра 700 миллиметров после аварии, произошедшей 19 марта, завершено. Теплотрасса после испытания вновь введена в строй и работает в заданном режиме", - проинформировали в ведомстве. 

 
Возобновляется подача горячей воды и отопления в контуре проспект Улугбека - улицы Саина - Жандосова - Ясауи.

 

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Токаев поручил в кратчайшие сроки обеспечить подачу тепла жителям Петропавловска

21.03.2022, 09:29 6611
Токаев поручил в кратчайшие сроки обеспечить подачу тепла жителям Петропавловска
Фото: скриншот из видео в соцсетях
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Президент Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить подачу тепла жителям Петропавловска и других населенных пунктов региона в кратчайшие сроки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня ранним утром президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова о ходе работ по ликвидации последствий аварии на Петропавловской ТЭЦ, которая привела к отключению тепла в жилых домах и служебных помещениях", - сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента РК Берик Уали. 

 
По словам акима, создана рабочая комиссия, в состав которой вошли сотрудники акимата, МЧС и других компетентных ведомств, а также проектировщики и специалисты в данной отрасли. Ожидается прибытие главы компании - собственника ТЭЦ. 
 

Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов", - отметил пресс-секретарь главы государства.

 
Напомним, 20 марта в 19.05 в Петропавловске на ТЭЦ-2 АО "СевКазЭнерго" произошло частичное разрушение первой дымоходной трубы с последующим падением на помещение котельной. 
 
По данным Министерства энергетики РК, в настоящее время теплоснабжение подается с пониженными параметрами. Готовится ввод в работу резервных котлов, подача электроснабжения осуществляется в штатном режиме. 
 
На месте проишествия акиматом организован оперативный штаб, силами ДЧС, пожарных проводятся поисковые работы по установлению пострадавших, откачке воды и очистке завалов.
 
Для расследования технологического нарушения создана специальная комиссия.
 
По факту обрушения дымовой трубы на ТЭЦ-2 Петропавловска возбуждено уголовное дело. 
 

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения трубы на ТЭЦ-2 Петропавловска

20.03.2022, 22:21 40746
Уголовное дело возбуждено по факту обрушения трубы на ТЭЦ-2 Петропавловска
Фото: polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 20 МАРТА - Уголовное дело возбуждено по факту обрушения дымовой трубы на ТЭЦ-2 Петропавловска, сообщили в прокуратуре Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия. Для установления причины разрушения привлечены специалисты и будут назначены необходимые экспертизы. Ситуация взята акимом и прокурором области на особый контроль", - прокомментировали в пресс-службе.

 
Отмечается, что в настоящее время неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-розыскные работы.
 
Создан оперативный штаб, принимаются все необходимые меры для жизнеобеспечения теплом жителей областного центра. 
 
На станции обрушения работают все службы ЧС, медицинские работники, сотрудники прокуратуры и полиции. 
 
Ранее в департаменте по ЧС сообщили, что причиной обрушения дымовой трубы на ТЭЦ-2 Петропавловска стал сильный ветер.

 

Причиной обрушения трубы на ТЭЦ-2 Петропавловска стал сильный ветер - ДЧС

20.03.2022, 22:05 42201
Фото: ДЧС СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 20 МАРТА - Причиной обрушения дымовой трубы на ТЭЦ-2 Петропавловска стал сильный ветер, сообщили в департаменте по ЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы №1. Другие две дымовые трубы в работе. По данным ДЧС, причина обрушения - сильный ветер до 10 метров в секунду. До момента обрушения в работе находилось четыре котлоагрегата и пять турбоагрегатов. В 19 часов 30 минут отключены два котлоагрегата и три турбоагрегата. В 00:00 часов планируется запустить два резервных котлоагрегата", - сообщили в пресс-службе областного акимата.

 
Отмечается, что работают всего два котлоагрегата. В квартирах петропавловцев наблюдается снижение температуры. 

 

В Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба

20.03.2022, 20:10 44326
В Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба
Фото: Петропавловск.news.
ПЕТРОПАВЛОВСК. 20 МАРТА - В Петропавловске на ТЭЦ-2 сегодня произошло частичное обрушение одной из 3 труб, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе "Севказэнерго" подтвердили информацию об обрушении первой дымовой трубы, сообщает Петропавловск.news.
 

На станции работают все службы чрезвычайного реагирования, пожарные, идёт перекличка людей, выясняется есть ли пострадавшие", - отметили в компании. 


 
По данным облздрава, с ТЭЦ-2 в больницы города пострадавшие не поступали.
 
Первая дымовая труба ТЭЦ-2 была введена в эксплуатацию в 1961 году. Её высота 150 метров, а вес несколько тыс. тонн. В 2016 году эту трубу ремонтировали, в ходе ремонта восстановили и обновили ходовые лестницы, защитные и световые ограждения, светофорные площадки, молниезащиту, устройство чугунного оголовка, сделали футеровку трубы (дополнительная отделка, защищающая внутреннюю поверхность от излишнего нагрева, химических и механических повреждений). Также была восстановлена дневная маркировка трубы, предназначенная для лучшей её видимости в светлое время суток.

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На Петропавловской ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение первой дымовой трубы. Обрушение произошло в районе котельного цеха. На данный момент на территории станции ведется перекличка по основному персоналу. Ведутся работы по разбору завалов, по запуску в работу котлоагрегатов станции. На данный момент в работе два котлоагрегата. В ночь планируется запустить еще четыре. На данный момент погасили котлоагрегаты первой очереди (с 1 по 5). Оставшиеся котлоагрегаты планируются к пуску", - цитирует пресс-секретаря АО "Севказэнерго" Лилию Шерину Петропавловск.news.


Сообщается, что после обрушения трубы в Петропавловске начались перебои с теплом. На место обрушения прибыли заместитель акима области Аблалиев и глава областного ДЧС Камалов.

Пресс-секретарь акима Северо-Казахстанской области Тимур Абдиреш сообщил, что по версии департамента по ЧС трубу ТЭЦ-2 сдул сильный ветер.

По данным ДЧС причина обрушения сильный ветер (до 10 метров в секунду). На месте работает оперативная группа ДЧС, пожарные, спасатели и скорая помощь", - сказал он.


Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Северо-Казахстанской области после обрушения дымовой трубы остается неизвестным местонахождение одного из работников ТЭЦ-2, машиниста-обходчика. Ведутся спасательно-розыскные мероприятия. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, созданная по указанию прокурора области. Возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия. Для установления причины разрушения привлечены специалисты и будут назначены необходимые экспертизы. Ситуация взята акимом области и прокурором области на особый контроль.

 

Девочка, выпавшая из рук матери на эскалаторе в ТЦ Уральска, скончалась

20.03.2022, 11:01 49481
Девочка, выпавшая из рук матери на эскалаторе в ТЦ Уральска, скончалась
Фото: Кадр с видео
УРАЛЬСК. 20 МАРТА - 9-месячная девочка, выпавшая из рук матери на эскалаторе в ТРК "Asia Mall" в Уральске, скончалась, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, днем 13 марта 9-месячная девочка выпала из рук матери, которая находилась на эскалаторе между первым и вторым этажами. Ребенок был госпитализирован в многопрофильную больницу в Уральске.

Все эти дни состояние ребенка оставалось тяжелым, информирует "Мой город".
 

К сожалению, сегодня ребенок, не приходя в сознание, скончался", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

 
По данному случаю полицейскими проводится проверка.

 

Жители Шымкента ощутили землетрясение

19.03.2022, 20:32 59266
Жители Шымкента ощутили землетрясение
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 19 МАРТА - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 19 марта 2022 г. в 19 часов 04 минуты 21 секунду по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 658 км на юго-запад от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения 10.8. Магнитуда MPV 4.2. Глубина 10 км.
 
Жители Шымкента ощутили подземные толчки в 2 балла.
 

Житель Костанайской области умер, поскользнувшись на тротуаре

19.03.2022, 18:42 61621
КОСТАНАЙ. 19 МАРТА - В районную больницу поступил 65-летний мужчина. В тот же день пенсионер скончался, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам очевидцев, мужчина возвращался домой, поскользнулся, упал на обледеневшую дорогу и ударился головой, сообщает "Алау".
 
В ходе расследования полицейские установили, что в тот день пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения.
 

Житель Семея пытался попасть в квартиру через окно и упал с четвертого этажа

19.03.2022, 17:24 56381
Житель Семея пытался попасть в квартиру через окно и упал с четвертого этажа
Фото: ДЧС ВКО
СЕМЕЙ. 19 МАРТА - Мужчина не смог попасть в свою квартиру, попросил соседку перелезть через балкон на 4-м этаже, сорвался и упал на козырек дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел 18 марта на улице Академика Павлова, сообщает Noks.kz.
 
Пострадавший поступил в БСМП города с подозрением на обморожение. Предварительно ему поставили диагнозы: закрытый перелом лодыжки, закрытый перелом обеих пяточных костей, ушиб обеих стоп.
 

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