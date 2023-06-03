В Шымкенте подростки спасли 6-летнего малыша

Фото: ДЧС Шымкента

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Шымкент. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел 10 мая на реке Бадам, протекающей по территории жилого массива Игилик в Шымкенте, - Инцидент произошел 10 мая на реке Бадам, протекающей по территории жилого массива Игилик в Шымкенте, сообщает ДЧС города.





Вместе с группой детей Ердаулет и Рамазан пришли купаться и услышали, что маленький мальчик утонул в реке. Пошли на место происшествия, замети, что на поверхности воды плавает тело ребенка, они вынесли его на берег. Рамазан, заметив, что у малыша опухший живот и он начинает синеть, приступил к реанимационным действиям.





Увидев, что его друг устал, Ердаулет продолжил реанимационные действия. Непрерывные интенсивные действия дали свои результаты. Изо рта захлебнувшегося ребенка начала выходить вода, и он начал дышать.



