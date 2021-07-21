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Водитель мотоцикла в Алматы сбил женщину с ребенком

20.07.2021 10396
Водитель мотоцикла в Алматы сбил женщину с ребенком
АЛМАТЫ. 20 ИЮЛЯ - Водитель мотоцикла в Алматы сбил женщину с ребенком, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Семья из нескольких человек перебегала площадь с севера на юг - мужчина, женщина и ее пятилетняя внучка. Мотоцикл KTM двигался по улице Сатпаева в западном направлении. Перебегавших людей водитель заметил поздно и не успел вовремя затормозить", - сообщается в паблике Kris.p.almaty в соцсетях.

 
Сообщается, что от удара женщина скончалась на месте. Пятилетнюю девочку и водителя мотоцикла госпитализировали.
 
Управлением дознания департамента полиции города Алматы данное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в ЕРДР по части 3 статье 345 УК РК. Начато производство досудебного расследования.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

 

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