В КазНУ создадут научно-технический центр изучения климатических изменений в Казахстане

Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - В КазНУ имени аль-Фараби будет создан казахстанско-французский научно-технический центр изучения климатических изменений в Казахстане, передает корреспондент агентства по итогам круглого стола "Изменения климата в Казахстане: уязвимость и устойчивость", передаёт Kazakhstan Today.

Человечество в процессе своего развития столкнулось с рядом серьезных глобальных вызовов, среди которых можно отметить проблемы опустынивания, проблему нехватки пресной воды, проблему участившихся природных катаклизмов, вопросы продовольственной безопасности и ряд других. Что их во многом объединяет? За каждой из них в той или иной степени стоит проблема климатических изменений, носящая глобальный характер, но имеющая самые разнообразные региональные отклики. В настоящий момент речь фактически идёт о проблеме сохранения планеты и цивилизации", - отметил доктор географических наук, профессор, декан факультета географии и природопользования КазНУ имени аль-Фараби Виталий Сальников.

По информации принявшего участие в мероприятии посла Франции в РК Филиппа Мартинэ, одного из инициаторов проведения всемирного климатического форума в 2015 году в Париже, "Франция является одной из ведущих культурных и научно-технологических держав в мире. На данный момент наиболее эффективной является работа, которая ориентирована на инновации и новые технологии, которые будут еще более доступными для всех благодаря возможностям, которые предоставляются по программам казахстанско-французского сотрудничества, в том числе академической мобильности и научных стажировок. Мероприятия, подобные этому, дают возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества в решение проблем изменения климата и подготовки профильных специалистов.

В 2015 году мировым сообществом была утверждена повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее 17 целей (цели в области устойчивого развития - ЦУР). В документе 193 государства-члена ООН взяли обязательства обеспечивать устойчивый, всеохватный и поступательный рост, социальную интеграцию и защиту окружающей среды, намереваясь достичь их, находясь в партнерстве и в условиях мира.

При этом экологическая устойчивость является одной из ключевых тем, связывающих ЦУР. Управление долгосрочными климатическими рисками и адаптация к ним является одним из важнейших факторов для устойчивого развития. Изменение климата не только получило свой раздел (цель 13), но и интегрировано почти во все другие ЦУР.

Ректор университета академик Галымкаир Мутанов отметил актуальность темы круглого стола и выразил глубокую признательность Французской Республике за активную поддержку Международных усилий по предотвращению катастрофического повышения температуры в атмосфере Земли. Также было отмечено, что Республика Казахстан, КазНУ имени аль-Фараби не только поддерживают усилия мирового сообщества, но и принимают активное участие в работе по достижению целей устойчивого развития ООН, в том числе касающихся проблемы климатических изменений. Так, университет инициировал ряд важных проектов в рамках поддержки инициатив президента РК Нурсултана Назарбаева по устойчивому энергоэкологическому развитию. Среди них можно назвать:

- Проект "Зеленый мост через поколения", который был презентован и поддержан на Всемирном саммите по устойчивому развитию "РИО +20", главной идеей которого является объединение усилий вузовского сообщества на пути устойчивого низкоуглеродного развития через создание международного университетского консорциума и Молодежного движения с одноименным названием.

- Проект "Smart Green Campus" - для создания на примере кампуса КазНУ модельной зоны с целью дальнейшего распространения среди других вузов в регионе.

- Инициативу КазНУ по созданию университетов 4.0 на основе наследия аль-Фараби, презентованной в ООН в 2018 году и поддержанной международным сообществом и др.

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