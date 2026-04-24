哈萨克斯坦与蒙古国之间的贸易额超过1.3亿美元

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据阿克奥尔达总统府消息，2025年哈萨克斯坦与蒙古国之间的贸易额增长了7.7%，超过了1.3亿美元。

国家元首在与蒙古国领导人举行大范围会谈时表示：“我们的经贸合作正在显著加强。取得了一系列成就。贸易额逐年增长。我们计划在工业领域实施具体项目。今天，在首都正在举行哈蒙商业论坛，许多蒙古国公司参加了该论坛。我们完全支持这一倡议，并对贵方所提供的支持表示感谢。”

蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫则相信，他的访问将有助于加强两国人民之间的友好关系并发展多边合作。据他介绍，哈萨克斯坦是蒙古国在中亚地区第一个建立战略伙伴关系的国家。他表示：“进一步巩固友好关系，以及有效扩大经贸合作，是蒙古国外交政策的优先事项之一。我想指出，在过去两年中，我们共同落实了国家间关系中的许多重要任务，并将我们的互动提升到了一个新的水平。最高立法机构在加强两国互信方面发挥着特殊作用。我们的经济联系具有蓬勃发展的巨大潜力。在您2024年对蒙古国进行国事访问期间，通过了《蒙古国与哈萨克斯坦2025-2027年扩大经贸合作路线图》。提出了将贸易额提升至5亿美元的任务。”

此外，会议还讨论了在农业、轻工业、数字化、矿业、旅游、交通物流以及加强区域间联系等领域扩大互利合作的前景。

会谈结束后，两国官方代表团的成员交换了以下文件：

1. 哈萨克斯坦共和国外交部与蒙古国外交部关于进一步发展合作的备忘录；

2. 哈萨克斯坦共和国与蒙古国关于扩大经贸合作的谅解备忘录；

3. 哈萨克斯坦共和国原子能机构与蒙古国工业和矿产资源部关于和平利用原子能领域的谅解备忘录；

4. 哈萨克斯坦共和国财政部与蒙古国财政部关于相互理解与合作的备忘录；

5. 哈萨克斯坦共和国能源部与蒙古国工业和矿产资源部关于石油领域合作的备忘录；

6. 2026-2027年文化和人道主义合作领域活动计划；

7. 哈萨克斯坦共和国国家银行与蒙古银行关于合作的备忘录；

8. 萨姆鲁克-卡泽纳股份公司与Erdenes Mongol有限责任公司之间的谅解备忘录；

9. 阿斯塔纳市政府与哈拉和林市行政公署（“新哈拉和林”项目）之间的谅解备忘录；

10. 阿拉套市政府与哈拉和林市行政公署（“新哈拉和林”项目）之间的谅解备忘录；

11. 哈萨克斯坦共和国总统事务管理局总统电视广播综合体与蒙古国家公共广播电视公司之间的相互理解与合作备忘录；

12. 哈萨克斯坦共和国国家科学院与蒙古国科学院之间的相互理解与合作备忘录；

13. 乔坎·瓦利汉诺夫历史与民族学研究所与“成吉思汗”国家博物馆之间的合作备忘录。