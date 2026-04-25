在我看来，在环境问题上采取选择性做法是不可接受的。在许多情况下，环境议程的制定未能充分考虑不同地区和国家（特别是仍处于增强经济潜力阶段的发展中国家）的发展需求。与此同时，发达国家是经过长期的工业化进程才达到目前的环保标准的。因此，全球向绿色模式的转型必须公平、均衡。我们的共同方法应当是科学、务实且深思熟虑的，以确保各国能够在不损害其经济增长和进步前景的前提下，基于可持续发展原则稳步前行。"
哈萨克斯坦计划到2030年将可再生能源占比提升至15%
- 对本国公民及后代负责；
- 开展跨国界、跨领域的合作；
- 在获取资源、技术和机会方面体现公平性；
- 采取能产生实际成果的具体措施；
- 无论国家大小或发展水平如何，各国间应保持团结。
人们常谈论《联合国宪章》的不可侵犯性，它依然是国际法的基石。但《联合国宪章》并非‘高级料理’，不能像菜单一样从中只挑选自己喜欢的条款。相反，应当将《联合国宪章》视为一个统一、全面的文件，并承认其所有条款的完整性。"
我们的未来取决于对这一生命资源的合理与公正管理。咸海至今仍在严酷地提醒着我们政策失当的后果，同时也展示了通过果断且科学的行动可以取得的成就。目前，我们已成功恢复了北咸海约36%的水域，改善了水质，增加了鱼类资源，并提高了当地居民的生活水平。在今日举行的国际救助咸海基金会高级别会议期间，哈萨克斯坦将正式结束为期三年的该组织轮值主席国任期。"
哈萨克斯坦保持对矿床的控制：“陶肯-萨姆鲁克”公司澄清10亿美元钨矿交易的细节
“陶肯-萨姆鲁克”国家矿业公司否认了关于出售北卡特帕尔和上凯拉克特矿床的流传信息，声明这并非交易，而是为实施一个投资额超过10亿美元的大型工业项目吸引外国投资者。
公司新闻处解释称：“针对信息空间中出现关于北卡特帕尔项目交易的不准确解读和评论，‘陶肯-萨姆鲁克’国家矿业公司认为有必要做出澄清。关于出售北卡特帕尔和上凯拉克特矿床的信息与事实不符。根据哈萨克斯坦共和国宪法，地下资源属于国家人民，不能成为交易的对象。”
公司明确表示，与美国投资者签订的协议旨在为北卡特帕尔和上凯拉克特矿床开发项目吸引战略资本和高科技。根据协议，投资者承担项目超过10亿美元的融资，以及相关的技术和运营风险。
“陶肯-萨姆鲁克”公司强调：“根据该协议，Cove Capital获得合资企业法定资本的70%股份，但这与矿床的评估价值无关。这是实施资本密集型采矿项目的普遍国际惯例。同时，哈方保留对矿床和项目实施的战略控制权。”
该项目规定在哈萨克斯坦境内生产成品，从而确保在国内创造附加值、新增就业岗位和税收收入。
此外，国际合作伙伴的参与为钨产品提供了稳定的销售市场，而钨产品目前在哈萨克斯坦本国经济中并没有广泛需求。
新闻处总结道：“实际上，北卡特帕尔是最大的钨矿项目之一，此前在没有国际资本和技术参与的情况下难以实施。因此，这并非资产出售，而是旨在通过吸引投资和技术启动一个复杂且此前未实施的工业项目的合作伙伴关系。”
