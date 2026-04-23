与哈萨克斯坦生产商签订的合同金额增长至4560亿坚戈

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哈萨克斯坦国产生产商在政府采购体系中的参与度呈现增长态势。据《哈通社》报道，在就提高哈国本土成分占比问题举行的马吉利斯（议会下院）会议上，工业和建设部副部长奥尔扎斯·萨帕尔别科夫介绍称，与本国生产商签订的合同金额已达到4560亿坚戈，较去年同期增长了16%。





奥尔扎斯·萨帕尔别科夫明确指出，这一增长得益于所采取的一系列扶持措施。2024年3月，政府批准了涉及轻工业、机械制造、建筑业等多个领域的超过4800种商品品类的清单，这些品类被排除在国民待遇原则之外。





这意味着，在对这些品类进行采购时，招标将优先在哈萨克斯坦本国生产商之间进行。





政府当局计划延续这一政策：目前正在研究延长豁免清单有效期的议题，以便继续支持本土企业并扩大其在政府采购中的参与度。





另据Zakon.kz网站报道，萨帕尔别科夫表示，总体而言，2025年度监管主体采购商品、工程和服务的总额达到了32.7万亿坚戈。





萨帕尔别科夫说道："国家机关在2025年度采购的商品、工程和服务总额为11.4万亿坚戈，其中国内附加值占比为25.7%，即0.9万亿坚戈。这其中，商品采购额为1.5万亿坚戈，商品部分的国内附加值占比为34.5%，即0.5万亿坚戈。"