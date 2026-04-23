与哈萨克斯坦生产商签订的合同金额增长至4560亿坚戈
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哈萨克斯坦保持对矿床的控制：“陶肯-萨姆鲁克”公司澄清10亿美元钨矿交易的细节
“陶肯-萨姆鲁克”国家矿业公司否认了关于出售北卡特帕尔和上凯拉克特矿床的流传信息，声明这并非交易，而是为实施一个投资额超过10亿美元的大型工业项目吸引外国投资者。
公司新闻处解释称：“针对信息空间中出现关于北卡特帕尔项目交易的不准确解读和评论，‘陶肯-萨姆鲁克’国家矿业公司认为有必要做出澄清。关于出售北卡特帕尔和上凯拉克特矿床的信息与事实不符。根据哈萨克斯坦共和国宪法，地下资源属于国家人民，不能成为交易的对象。”
公司明确表示，与美国投资者签订的协议旨在为北卡特帕尔和上凯拉克特矿床开发项目吸引战略资本和高科技。根据协议，投资者承担项目超过10亿美元的融资，以及相关的技术和运营风险。
“陶肯-萨姆鲁克”公司强调：“根据该协议，Cove Capital获得合资企业法定资本的70%股份，但这与矿床的评估价值无关。这是实施资本密集型采矿项目的普遍国际惯例。同时，哈方保留对矿床和项目实施的战略控制权。”
该项目规定在哈萨克斯坦境内生产成品，从而确保在国内创造附加值、新增就业岗位和税收收入。
此外，国际合作伙伴的参与为钨产品提供了稳定的销售市场，而钨产品目前在哈萨克斯坦本国经济中并没有广泛需求。
新闻处总结道：“实际上，北卡特帕尔是最大的钨矿项目之一，此前在没有国际资本和技术参与的情况下难以实施。因此，这并非资产出售，而是旨在通过吸引投资和技术启动一个复杂且此前未实施的工业项目的合作伙伴关系。”
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哈萨克斯坦与蒙古国之间的贸易额超过1.3亿美元
Фото: depositphotos.com
据阿克奥尔达总统府消息，2025年哈萨克斯坦与蒙古国之间的贸易额增长了7.7%，超过了1.3亿美元。
国家元首在与蒙古国领导人举行大范围会谈时表示：“我们的经贸合作正在显著加强。取得了一系列成就。贸易额逐年增长。我们计划在工业领域实施具体项目。今天，在首都正在举行哈蒙商业论坛，许多蒙古国公司参加了该论坛。我们完全支持这一倡议，并对贵方所提供的支持表示感谢。”
蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫则相信，他的访问将有助于加强两国人民之间的友好关系并发展多边合作。据他介绍，哈萨克斯坦是蒙古国在中亚地区第一个建立战略伙伴关系的国家。他表示：“进一步巩固友好关系，以及有效扩大经贸合作，是蒙古国外交政策的优先事项之一。我想指出，在过去两年中，我们共同落实了国家间关系中的许多重要任务，并将我们的互动提升到了一个新的水平。最高立法机构在加强两国互信方面发挥着特殊作用。我们的经济联系具有蓬勃发展的巨大潜力。在您2024年对蒙古国进行国事访问期间，通过了《蒙古国与哈萨克斯坦2025-2027年扩大经贸合作路线图》。提出了将贸易额提升至5亿美元的任务。”
此外，会议还讨论了在农业、轻工业、数字化、矿业、旅游、交通物流以及加强区域间联系等领域扩大互利合作的前景。
会谈结束后，两国官方代表团的成员交换了以下文件：
1. 哈萨克斯坦共和国外交部与蒙古国外交部关于进一步发展合作的备忘录；
2. 哈萨克斯坦共和国与蒙古国关于扩大经贸合作的谅解备忘录；
3. 哈萨克斯坦共和国原子能机构与蒙古国工业和矿产资源部关于和平利用原子能领域的谅解备忘录；
4. 哈萨克斯坦共和国财政部与蒙古国财政部关于相互理解与合作的备忘录；
5. 哈萨克斯坦共和国能源部与蒙古国工业和矿产资源部关于石油领域合作的备忘录；
6. 2026-2027年文化和人道主义合作领域活动计划；
7. 哈萨克斯坦共和国国家银行与蒙古银行关于合作的备忘录；
8. 萨姆鲁克-卡泽纳股份公司与Erdenes Mongol有限责任公司之间的谅解备忘录；
9. 阿斯塔纳市政府与哈拉和林市行政公署（“新哈拉和林”项目）之间的谅解备忘录；
10. 阿拉套市政府与哈拉和林市行政公署（“新哈拉和林”项目）之间的谅解备忘录；
11. 哈萨克斯坦共和国总统事务管理局总统电视广播综合体与蒙古国家公共广播电视公司之间的相互理解与合作备忘录；
12. 哈萨克斯坦共和国国家科学院与蒙古国科学院之间的相互理解与合作备忘录；
13. 乔坎·瓦利汉诺夫历史与民族学研究所与“成吉思汗”国家博物馆之间的合作备忘录。
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哈萨克斯坦考虑采用小型模块化反应堆建设核电站
Фото: Depositphotos
哈萨克斯坦共和国原子能署副署长阿谢特·马汉别托夫就国家核电站建设计划发表了评论。
回顾此前消息，哈萨克斯坦共和国总统于2026年4月15日签署第1233号总统令，批准了《至2050年原子能行业发展战略》。根据该战略规划，到2050年，哈萨克斯坦将至少拥有三座投入运营的核电站。
据Zakon.kz网站报道，副署长表示，针对其中一座核电站，相关部门正在考虑采用小型模块化反应堆以及中小型功率反应堆的可行性方案。
该媒体援引马汉别托夫的话称："关于第三和第四座核电站将建在何处，我目前还无法告知。这将完全取决于未来的实际需求情况。"
阿谢特·马汉别托夫提醒道，自2025年8月起，在阿拉木图州江布尔区，已根据国际原子能机构的建议，与俄罗斯国家原子能公司联合开展工程勘测工作。第二座核电站的选址同样考虑设在该区域内，相关工作正在持续推进中。
此前，阿拉木图州乌尔肯村举行了公开听证会，专门讨论第二座核电站的建设区域问题。哈萨克斯坦共和国原子能署哈国本土成分司司长达尼亚尔·詹谢伊托夫指出，第二座核电站的建设将有力推动本地生产的实质性发展，并为该地区中小企业的成长创造有利条件。
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