哈萨克斯坦与亚美尼亚外长确定新的合作方向和路径

Фото: gov.kz

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据哈萨克斯坦外交部新闻处报道，哈萨克斯坦共和国副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列乌在对埃里温进行正式访问期间，与亚美尼亚共和国外交部长阿拉拉特·米尔佐扬举行了会谈。





双方详细讨论了当前状况和进一步巩固多方面互利合作的前景。会谈中特别关注了经贸合作以及过境运输潜力问题。强调了政府间委员会和哈阿商业理事会的重要作用。





穆拉特·努尔特列乌表示："我们的重要任务是促进双边贸易额的质与量双增长。贸易多样化、为向各自市场推广新型商品创造互利机会有助于实现这一目标。"





双方指出，在亚美尼亚注册的100多家有哈萨克斯坦资本参与的企业，以及在哈萨克斯坦运营的400多家亚美尼亚公司，为加强贸易联系奠定了良好基础。





努尔特列乌向其同行通报了哈萨克斯坦为投资者提供的各种优惠措施。他表示相信，两国潜力的结合将能大大激活投资合作。





人工智能和数字化领域的合作被视为有前景且互利的方向。在这方面，指出了在哈萨克斯坦创建亚美尼亚教育中心TUMO阿斯塔纳分校的成功项目。哈萨克斯坦外长还表示有兴趣实施旨在发展创新生态系统和推广本国技术解决方案的联合倡议。





核能、制药、高等教育和医疗保健被视为伙伴关系的新有前景方向。





哈萨克斯坦外长提请注意哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫关于在联合国系统内设立国际水事组织的倡议，该组织旨在发展水资源有效管理领域的全球协作。





双方还讨论了与区域交通通信相关的问题，强调过境物流连通性为中亚和南高加索市场的一体化创造了新机遇。双方对解决恢复哈萨克斯坦与亚美尼亚城市间直航问题的进展表示满意。





双方就地区和国际议程的热点问题协调了立场，特别关注了加强中亚和南高加索地区和平与稳定问题。还指出了在国际组织框架内的建设性协作。