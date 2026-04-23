哈萨克斯坦对外国人申请永久居留实行评分制

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自2026年4月10日起，哈萨克斯坦针对接收外国人永久居留的监管新规正式生效：该国对投资者和紧缺专业人才保持开放的移民政策，但同时引入了更为严格的筛选标准，包括评分制度以及对资质和融入能力的要求。





哈萨克斯坦共和国副总理兼文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃向《哈萨克斯坦卫星通讯社》介绍了这些决策的逻辑、当前外国人关心的实际问题，以及哈萨克斯坦如何在保持开放的同时，对接收永久居留采取更为负责任的态度。





哈萨克斯坦已转向更新版的移民政策模式，重点在于对外国人获得永久居留权进行选择性接收。据阿依达·巴拉耶娃介绍，哈萨克斯坦依然对投资、技术和高素质人才抱有兴趣，但现在的优先对象是那些能够为经济做出实际贡献的人士。





简化程序仍然适用于以下人群：投资者、紧缺职业清单（共51个岗位，包括神经外科医生、血液科医生、制药工艺工程师、细菌学家、数字及创意领域的专家）中的专业人员，以及凭借授权国家机关的动议申请入境的人员。对于其他申请人，则增加了额外的条件：需证明偿付能力（570万坚戈）、接受学历核查、承诺在特定地区定居最长五年，以及完成数字化接收程序。





最关键的创新举措是引入了评分系统。





部长明确说明："该程序包括五个阶段：在线测试、填写问卷信息、对信息进行分析并计算总分、接受内务部和国家安全委员会的审查，最后在驻外机构或地方执行机关进行面试。针对此类申请人也设定了门槛分数--600分。"





她同时补充道，开放的基本原则保持不变：免签制度、各类签证类别以及旨在吸引包括数字游民在内的外国专家的计划均继续有效。