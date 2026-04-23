哈萨克斯坦考虑采用小型模块化反应堆建设核电站

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哈萨克斯坦共和国原子能署副署长阿谢特·马汉别托夫就国家核电站建设计划发表了评论。

回顾此前消息，哈萨克斯坦共和国总统于2026年4月15日签署第1233号总统令，批准了《至2050年原子能行业发展战略》。根据该战略规划，到2050年，哈萨克斯坦将至少拥有三座投入运营的核电站。

据Zakon.kz网站报道，副署长表示，针对其中一座核电站，相关部门正在考虑采用小型模块化反应堆以及中小型功率反应堆的可行性方案。

该媒体援引马汉别托夫的话称："关于第三和第四座核电站将建在何处，我目前还无法告知。这将完全取决于未来的实际需求情况。"

阿谢特·马汉别托夫提醒道，自2025年8月起，在阿拉木图州江布尔区，已根据国际原子能机构的建议，与俄罗斯国家原子能公司联合开展工程勘测工作。第二座核电站的选址同样考虑设在该区域内，相关工作正在持续推进中。

此前，阿拉木图州乌尔肯村举行了公开听证会，专门讨论第二座核电站的建设区域问题。哈萨克斯坦共和国原子能署哈国本土成分司司长达尼亚尔·詹谢伊托夫指出，第二座核电站的建设将有力推动本地生产的实质性发展，并为该地区中小企业的成长创造有利条件。