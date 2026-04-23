哈萨克斯坦外长会见以色列大使

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欧亚开发银行学院以"中亚水能综合体的可持续管理：联合行动机制"为主题的研讨会在阿斯塔纳举行。中亚各国水资源、能源、生态部委相关部门负责人以及国际组织和金融机构的代表出席了活动。





欧亚开发银行董事会副主席、首席经济学家叶夫根尼·维诺库罗夫在发言中指出："水资源利用和水资源的有效管理是该地区的关键挑战。如果能保持改革步伐并加强合作，水资源短缺问题可以通过技术、投资和联合行动得到解决。"





行业分析中心负责人、分析工作局主任阿尔曼·阿洪巴耶夫介绍了欧亚开发银行关于中亚水资源管理形势的研究结果。据阿尔曼介绍，欧亚开发银行的方法非常务实：提高中亚用水效率的主要储备在于系统内部。必须超前行动：减少损失，加快节水技术的引进，实现系统数字化，建立可持续融资并加强区域合作。正是这种措施组合能够将挑战转变为可控的发展任务。





国家间水资源协调委员会科学信息中心主任迪娜拉·齐甘希娜就支持联合决策的信息系统作了报告。迪娜拉·齐甘希娜指出："中亚正在形成多层次的决策支持架构：与国家信息系统并行发展的是区域数据库、分析工具和模型。未来的任务是逐步提高它们的兼容性、完整性以及在日益增加的不确定性条件下为做出协调一致和可持续决策的实际价值。"





研讨会期间，还举行了以流域层面协调机制为主题的小组讨论，来自国际拯救咸海基金、中亚国家间水资源协调委员会、乌兹别克斯坦水电股份公司等机构的代表参加了讨论。





与会者注意到地区政策的积极变化，并强调了进一步加强合作的重要性。该研讨会成为一个开放对话的平台，讨论了降低管理和投资风险的措施，以及发展国家间合作的方法。





会议总结指出，发展区域对话、水计量数据交换和基础设施现代化仍然是中亚各国可持续经济增长的关键条件。