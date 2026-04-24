中国公司深圳能源环境有限公司计划在阿斯塔纳实施生活垃圾处理项目二期工程

Фото: Akorda

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据阿克奥尔达总统府消息，哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫与蒙古国领导人乌赫那·呼日勒苏赫举行了小范围会谈。





哈萨克斯坦总统表示："我们的兄弟民族有着共同的历史和共同的根源，我们都是游牧文明的后裔。哈萨克人和蒙古人几个世纪以来一直是近邻。我们两民族的生活方式与传统相似。今天，这些永恒的价值观正是我们友谊的基础。目前，两国合作正本着战略伙伴关系的精神发展。国家间、议会间和政府间的联系正在加强。尊敬的总统先生，得益于您的个人贡献，我们的关系正提升到新的水平。我对此高度评价。"





乌赫那·呼日勒苏赫则提到，托卡耶夫于2024年对蒙古国进行了国事访问。蒙古国领导人补充道："毫无疑问，这一事件将金光闪闪地载入我们双边合作的历史。尊敬的总统先生，在您高瞻远瞩、睿智且高度专业的领导下，哈萨克斯坦在经济和社会政治领域的发展取得了显著成就。蒙古人民密切关注着哈萨克斯坦的成就。在您2024年访问期间，我们签署了十多份文件。在本次国事访问期间，我们还将签署一系列重要文件。"





哈萨克斯坦与蒙古国总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫和乌赫那·呼日勒苏赫共同为媒体代表举行了联合简报会，通报了达成的协议。





卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫表示："我们同意进一步扩大在政治、经济、文化和人道主义等领域的合作。特别是，我们达成了在蒙古国巴彦乌列盖省开设哈萨克斯坦领事机构的协议。"





哈萨克斯坦总统指出，会谈的关键议题之一是扩大过境运输领域的合作。他强调："我们确认了对建立哈萨克斯坦与蒙古国之间直接交通的兴趣。我们就修建连接两国的公路的必要性达成了共识。我与蒙古国同事商定，在初步阶段成立一个联合政府间工作组。该工作组的职能将包括全面审议所有复杂问题、协调与邻国的谈判以及监督项目执行期限。显然，未来哈萨克斯坦-蒙古国公路的开通将为贸易关系注入强劲动力，其过境潜力也将为我们的邻国带来实实在在的利益。"





恢复两国间的航空交通仍然是一项优先任务。卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫通报："计划在不久的将来恢复阿斯塔纳与乌兰巴托之间的客运航班。与此同时，在会谈框架内，我们就组织乌斯季卡缅诺戈尔斯克-乌列盖航线的航空交通签署了协议。"





此外，农业综合体的现代化和畜牧业的支持是两国的重中之重。总统介绍说："今天，确保畜牧产品符合国际安全标准具有根本重要性。哈萨克斯坦已建立了生产高效疫苗来保护牲畜免受疾病侵害的能力。我们有兴趣向蒙古国供应国产疫苗，并正在考虑未来建立联合生产能力的可能性。"





哈萨克斯坦还准备支持蒙古国建立地球遥感系统的计划，"我们也可以为该行业培养合格的专业人才"。





国家元首指出，哈萨克斯坦每年向蒙古国公民提供教育奖学金。哈萨克斯坦总统补充道："此外，我们提议在乌兰巴托设立一所哈萨克斯坦重点大学的分校。除此之外，还就扩大友好城市协议框架内的合作达成了协议。"





简报会结束时，卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫向乌赫那·呼日勒苏赫颁发了"金鹰"勋章。