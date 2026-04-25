22.04.2026, 21:39 896
中亚国家领导人设立"国际咸海日"
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据哈萨克斯坦总统府新闻处消息，在哈萨克斯坦共和国总统卡西姆若马尔特·托卡耶夫的主持下，国际救助咸海基金会（IFAS）创始国元首理事会会议在阿корда（总统府）举行。
托卡耶夫总统指出："此次会晤充分证明了我们对地区可持续发展原则的承诺，以及推动务实且协调一致的环境议程的愿望。今天，我们将讨论基金会的发展前景，并拟定旨在保护咸海流域生态系统的综合决策。这是一个具有广泛国际影响的问题，因此我们的工作受到许多国家和国际组织的高度关注。咸海救助课题在地区乃至全球范围内已备受关注多年。确保地区的稳定与繁荣是我们共同且完全可以实现的目标。希望此次会议能为加强合作提供动力，并为地区所有国家带来切实利益。"
会议签署了以下文件：
1. 国际救助咸海基金会创始国元首关于哈萨克斯坦担任国际救助咸海基金会主席国进展情况的决定；
2. 国际救助咸海基金会创始国元首关于**宣布3月26日为"国际咸海、阿姆河和锡尔河日"**的决定；
3. 国际救助咸海基金会创始国元首关于选举国际救助咸海基金会主席的决定；
4. 国际救助咸海基金会创始国元首阿斯塔纳声明。
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22.04.2026, 18:37 916
米尔济约耶夫提议编制《中亚红皮书》
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在阿斯塔纳举行的区域环境峰会期间，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫提出了一系列旨在加强中亚地区生态合作的区域倡议。
据哈通社（Kazinform）报道，乌兹别克斯坦总统提议共同编制《中亚红皮书》，以保护地区国家的生物多样性。他指出，世界自然保护联盟（IUCN）驻塔什干区域办公室可担任该工作的协调方。米尔济约耶夫强调，《红皮书》不应仅仅是一份濒危物种清单，而应成为该领域开展协作的有效平台。
同时，总统还提议赋予乌兹别克斯坦"绿色大学"下属的"防治荒漠化、预防干旱及沙尘暴预警中心"区域地位。他强调，在中心基础上整合科研力量，将有助于建立有效的土地退化监测体系。
此外，乌兹别克斯坦领导人还提出了构建中亚"绿色贸易走廊"的倡议。他认为，实施优惠海关制度和商品证书互认，将加速生产现代化并提升地区产品的竞争力。
22.04.2026, 17:16 936
科舍尔巴耶夫：阿斯塔纳高度重视与伊斯兰合作组织的合作
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据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦共和国外交部部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫在会见伊斯兰合作组织（OIC）负责科学与技术事务的副秘书长阿夫塔布·霍克尔时指出，阿斯塔纳高度重视与该组织的合作。
哈外长还对副秘书长出席"2026年区域环境峰会"表示感谢。
阿夫塔布·霍克尔则高度评价了哈萨克斯坦为伊斯兰合作组织各项活动所作出的贡献，并强调该组织致力于进一步扩大与哈方的合作。
会谈结束时，双方一致同意继续保持积极的互动。
此前，哈萨克斯坦驻吉达总领事、哈萨克斯坦驻伊斯兰合作组织副常驻代表鲁斯兰·科斯帕诺夫参加了技术级筹备会议，该会议旨在为伊斯兰合作组织阿富汗问题部长级联络小组访问喀布尔做准备。
22.04.2026, 16:15 956
托卡耶夫：保护地球是全人类的共同责任
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哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特·托卡耶夫在阿斯塔纳举行的区域环境峰会全体会议上发表讲话，强调保护地球是全人类的共同责任。
托卡耶夫总统指出："这关乎全人类的未来，特别是年轻一代的未来。这不仅是一项生态任务，更是崇高的道德义务、经济发展的必然要求，以及为了维护世界和平与稳定的战略优先事项。"
他认为，可持续未来的愿景应基于以下核心原则：
- 对本国公民及后代负责；
- 开展跨国界、跨领域的合作；
- 在获取资源、技术和机会方面体现公平性；
- 采取能产生实际成果的具体措施；
- 无论国家大小或发展水平如何，各国间应保持团结。
哈萨克斯坦国家元首补充道："《关于中亚生态团结的阿斯塔纳宣言》的通过以及峰会期间达成的一系列重要协议，体现了我们对这些原则的承诺，标志着在加强区域生态伙伴关系方面迈出了重要一步。"
托卡耶夫表示，当前世界正处于不确定性和不可预测性日益增加的时期，这严重影响了全球和地区的稳定以及数百万人的生活质量。在此背景下，国际社会的参与具有特殊意义。他指出，成立80周年的联合国依然是不可替代的唯一全球对话平台。
然而，总统也指出，世界已发生了根本性的变化。他强调：
人们常谈论《联合国宪章》的不可侵犯性，它依然是国际法的基石。但《联合国宪章》并非‘高级料理’，不能像菜单一样从中只挑选自己喜欢的条款。相反，应当将《联合国宪章》视为一个统一、全面的文件，并承认其所有条款的完整性。"
最后，托卡耶夫呼吁联合国及其他大型国际组织应充分考虑当今世界进入"变革时代"的现实。他强调，必须避免在国际武装冲突中选择性地应用《联合国宪章》原则，同时尽管面临多边机构权威不足的挑战，仍应保持对多边主义制度的坚定信心。
22.04.2026, 15:09 971
哈萨克斯坦计划到2030年将可再生能源占比提升至15%
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哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特·托卡耶夫在阿斯塔纳举行的区域环境峰会全体会议上指出，哈萨克斯坦计划到2030年将可再生能源（RES）在总发电量中的占比提高到15%，并将大型能源设施的排放量减少近35%。
托卡耶夫总统表示："公正、平等的能源转型是我们的首要任务。目前，可再生能源占哈萨克斯坦总发电量的7%以上，预计到2030年这一比例将超过15%。尽管哈萨克斯坦仍是主要的油气生产国，但我们坚定致力于实现可持续能源目标。作为全球领先的铀出口国（供应量约占全球的40%），哈萨克斯坦同样支持发展零碳电力。目前，我们正在推进首座核电站的建设项目，并同步利用‘清洁煤’技术对煤电厂进行现代化改造。由此，预计大型能源设施的排放量将减少近35%。"
国家元首认为，向绿色模式的全球转型应当是公正、平衡且具有激励性的。他强调：
在我看来，在环境问题上采取选择性做法是不可接受的。在许多情况下，环境议程的制定未能充分考虑不同地区和国家（特别是仍处于增强经济潜力阶段的发展中国家）的发展需求。与此同时，发达国家是经过长期的工业化进程才达到目前的环保标准的。因此，全球向绿色模式的转型必须公平、均衡。我们的共同方法应当是科学、务实且深思熟虑的，以确保各国能够在不损害其经济增长和进步前景的前提下，基于可持续发展原则稳步前行。"
22.04.2026, 14:07 1001
托卡耶夫：应禁止在里海地区动用武装力量
Фото: primeminister.kz
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哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特·托卡耶夫在阿斯塔纳举行的区域环境峰会全体会议上发表讲话时表示，应排除并禁止在里海地区任何动用武装力量的行为。
托卡耶夫总统指出："保护这一水域对于维持该地区的生态平衡、生物多样性和可持续发展具有重大意义。为此，哈萨克斯坦发起了旨在防止里海进一步退化的跨国计划，并成立了里海科学研究所，以加强区域科学合作。我们呼吁所有国际利益相关方支持保护这一独特自然财富的努力。因此，任何在里海地区动用武装力量的行为都应被排除和禁止。"
托卡耶夫强调，水安全对于哈萨克斯坦以及整个中亚地区而言，都是具有极端重要性的问题。
我们的未来取决于对这一生命资源的合理与公正管理。咸海至今仍在严酷地提醒着我们政策失当的后果，同时也展示了通过果断且科学的行动可以取得的成就。目前，我们已成功恢复了北咸海约36%的水域，改善了水质，增加了鱼类资源，并提高了当地居民的生活水平。在今日举行的国际救助咸海基金会高级别会议期间，哈萨克斯坦将正式结束为期三年的该组织轮值主席国任期。"
22.04.2026, 10:06 1001
哈萨克斯坦外长与上合组织秘书长举行会谈
Фото: gov.kz
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据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦共和国外交部部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫与上海合作组织（上合组织）秘书长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫举行了会晤。
双方在会谈中就上合组织的当前活动进行了讨论，并重点磋商了2026年计划举行的各项高层及最高层活动的筹备进展，其中包括即将在比什凯克举行的成员国元首理事会会议（峰会）。
双方对进一步完善上合组织运作以及深挖组织潜力等问题给予了特别关注。
哈外长表达了哈萨克斯坦对上合组织活动的坚定支持。他强调，在即将迎来成立25周年之际，上合组织已发展成为一个成熟且具有国际影响力的多功能组织，是保障欧亚地区安全与稳定的重要积极因素。
上合组织秘书长高度评价了哈萨克斯坦在组织活动中发挥的积极作用，并向方通报了下一阶段工作的优先方向。
21.04.2026, 19:34 3186
阿斯塔纳讨论了中亚水能综合体联合管理机制
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欧亚开发银行学院以"中亚水能综合体的可持续管理：联合行动机制"为主题的研讨会在阿斯塔纳举行。中亚各国水资源、能源、生态部委相关部门负责人以及国际组织和金融机构的代表出席了活动。
欧亚开发银行董事会副主席、首席经济学家叶夫根尼·维诺库罗夫在发言中指出："水资源利用和水资源的有效管理是该地区的关键挑战。如果能保持改革步伐并加强合作，水资源短缺问题可以通过技术、投资和联合行动得到解决。"
行业分析中心负责人、分析工作局主任阿尔曼·阿洪巴耶夫介绍了欧亚开发银行关于中亚水资源管理形势的研究结果。据阿尔曼介绍，欧亚开发银行的方法非常务实：提高中亚用水效率的主要储备在于系统内部。必须超前行动：减少损失，加快节水技术的引进，实现系统数字化，建立可持续融资并加强区域合作。正是这种措施组合能够将挑战转变为可控的发展任务。
国家间水资源协调委员会科学信息中心主任迪娜拉·齐甘希娜就支持联合决策的信息系统作了报告。迪娜拉·齐甘希娜指出："中亚正在形成多层次的决策支持架构：与国家信息系统并行发展的是区域数据库、分析工具和模型。未来的任务是逐步提高它们的兼容性、完整性以及在日益增加的不确定性条件下为做出协调一致和可持续决策的实际价值。"
研讨会期间，还举行了以流域层面协调机制为主题的小组讨论，来自国际拯救咸海基金、中亚国家间水资源协调委员会、乌兹别克斯坦水电股份公司等机构的代表参加了讨论。
与会者注意到地区政策的积极变化，并强调了进一步加强合作的重要性。该研讨会成为一个开放对话的平台，讨论了降低管理和投资风险的措施，以及发展国家间合作的方法。
会议总结指出，发展区域对话、水计量数据交换和基础设施现代化仍然是中亚各国可持续经济增长的关键条件。
21.04.2026, 18:32 2546
哈萨克斯坦保持对矿床的控制：“陶肯-萨姆鲁克”公司澄清10亿美元钨矿交易的细节
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“陶肯-萨姆鲁克”国家矿业公司否认了关于出售北卡特帕尔和上凯拉克特矿床的流传信息，声明这并非交易，而是为实施一个投资额超过10亿美元的大型工业项目吸引外国投资者。
公司新闻处解释称：“针对信息空间中出现关于北卡特帕尔项目交易的不准确解读和评论，‘陶肯-萨姆鲁克’国家矿业公司认为有必要做出澄清。关于出售北卡特帕尔和上凯拉克特矿床的信息与事实不符。根据哈萨克斯坦共和国宪法，地下资源属于国家人民，不能成为交易的对象。”
公司明确表示，与美国投资者签订的协议旨在为北卡特帕尔和上凯拉克特矿床开发项目吸引战略资本和高科技。根据协议，投资者承担项目超过10亿美元的融资，以及相关的技术和运营风险。
“陶肯-萨姆鲁克”公司强调：“根据该协议，Cove Capital获得合资企业法定资本的70%股份，但这与矿床的评估价值无关。这是实施资本密集型采矿项目的普遍国际惯例。同时，哈方保留对矿床和项目实施的战略控制权。”
该项目规定在哈萨克斯坦境内生产成品，从而确保在国内创造附加值、新增就业岗位和税收收入。
此外，国际合作伙伴的参与为钨产品提供了稳定的销售市场，而钨产品目前在哈萨克斯坦本国经济中并没有广泛需求。
新闻处总结道：“实际上，北卡特帕尔是最大的钨矿项目之一，此前在没有国际资本和技术参与的情况下难以实施。因此，这并非资产出售，而是旨在通过吸引投资和技术启动一个复杂且此前未实施的工业项目的合作伙伴关系。”
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