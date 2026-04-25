中亚国家领导人设立"国际咸海日"

Фото: Akorda

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哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特·托卡耶夫在阿斯塔纳举行的区域环境峰会全体会议上发表讲话，强调保护地球是全人类的共同责任。





托卡耶夫总统指出："这关乎全人类的未来，特别是年轻一代的未来。这不仅是一项生态任务，更是崇高的道德义务、经济发展的必然要求，以及为了维护世界和平与稳定的战略优先事项。"





他认为，可持续未来的愿景应基于以下核心原则：





对本国公民及后代负责；

开展跨国界、跨领域的合作；

在获取资源、技术和机会方面体现公平性；

采取能产生实际成果的具体措施；

无论国家大小或发展水平如何，各国间应保持团结。





哈萨克斯坦国家元首补充道："《关于中亚生态团结的阿斯塔纳宣言》的通过以及峰会期间达成的一系列重要协议，体现了我们对这些原则的承诺，标志着在加强区域生态伙伴关系方面迈出了重要一步。"





托卡耶夫表示，当前世界正处于不确定性和不可预测性日益增加的时期，这严重影响了全球和地区的稳定以及数百万人的生活质量。在此背景下，国际社会的参与具有特殊意义。他指出，成立80周年的联合国依然是不可替代的唯一全球对话平台。





然而，总统也指出，世界已发生了根本性的变化。他强调：





人们常谈论《联合国宪章》的不可侵犯性，它依然是国际法的基石。但《联合国宪章》并非‘高级料理’，不能像菜单一样从中只挑选自己喜欢的条款。相反，应当将《联合国宪章》视为一个统一、全面的文件，并承认其所有条款的完整性。"





最后，托卡耶夫呼吁联合国及其他大型国际组织应充分考虑当今世界进入"变革时代"的现实。他强调，必须避免在国际武装冲突中选择性地应用《联合国宪章》原则，同时尽管面临多边机构权威不足的挑战，仍应保持对多边主义制度的坚定信心。