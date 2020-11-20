LIVE — Об алгоритме создания и регистрации объединения собственников имущества, кондоминиума

Спикеры:

1. Заместитель руководителя Управления жилищной политики города Алматы Мейржан Отыншиев;

2. Руководитель отдела организации работы по регистрации юридических лиц Департамента юстиции города Алматы Акерке Кожахметова;

3. Руководитель отдела Медеуского района по обслуживанию населения филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы Мадина Аманова;

4. Заместитель руководителя Управления регистрации филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы Жаркын Утегенов.

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