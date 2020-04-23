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О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам чрезвычайного положения».
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