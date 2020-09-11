Онлайн-брифинг: «Об организации учебного процесса на 2020 - 2021 годы с учётом эпидемиологической ситуации»

Спикеры:

Заместитель Премьер-Министра РК Тугжанов Ералы Лукпанович;

Министр здравоохранения РК Цой Алексей Владимирович;

Министр образования и науки РК Аймагамбетов Асхат Канатович;

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Мусин Багдат Батырбекович;

Председатель Правления АО "Казахтелеком" Есекеев Куанышбек;

Ания Байораз Пресс-сотрудник СЦК.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства