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Онлайн-брифинг: «Об организации учебного процесса на 2020 - 2021 годы с учётом эпидемиологической ситуации»

10.09.2020, 12:51 17308

Спикеры: 

Заместитель Премьер-Министра РК Тугжанов Ералы Лукпанович;
Министр здравоохранения РК Цой Алексей Владимирович;
Министр образования и науки РК Аймагамбетов Асхат Канатович;
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Мусин Багдат Батырбекович;
Председатель Правления АО "Казахтелеком" Есекеев Куанышбек;
Ания Байораз Пресс-сотрудник СЦК.

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